У хоккеиста, с которым играл Лукашенко, обнаружили коронавирус
Хоккеист из команды президента Беларуси Александра Лукашенко сдал положительный тест на коронавирус, теперь президент обязан самоизолироваться.
Источник: пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, которую цитирует РИА Новости
Прямая речь: "Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске".
Детали: На вопрос, сдавал ли тест на коронавирус глава Беларуси, Эйсмонт сказала, что сейчас в этом нет необходимости.
Отвечая на вопрос о самочувствии главы государства, пресс-секретарь сказала: "Не дождетесь!"
Она сообщила, что Лукашенко не будет уходить в самоизоляцию.
Мелешко в одной команде с Лукашенко играл 11 апреля. По инструкции Минздрава президент обязан самоизолироваться - с тех пор не прошло еще 14 дней.
Напомним: 20 апреля в Беларуси диагностировали 1485 заражений.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
- Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
- В то же время Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.