У хоккеиста, с которым играл Лукашенко, обнаружили коронавирус

Хоккеист из команды президента Беларуси Александра Лукашенко сдал положительный тест на коронавирус, теперь президент обязан самоизолироваться.

Источник: пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, которую цитирует РИА Новости

Прямая речь: "Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске".

Детали: На вопрос, сдавал ли тест на коронавирус глава Беларуси, Эйсмонт сказала, что сейчас в этом нет необходимости.

Отвечая на вопрос о самочувствии главы государства, пресс-секретарь сказала: "Не дождетесь!"

Она сообщила, что Лукашенко не будет уходить в самоизоляцию.

Мелешко в одной команде с Лукашенко играл 11 апреля. По инструкции Минздрава президент обязан самоизолироваться - с тех пор не прошло еще 14 дней.

Напомним: 20 апреля в Беларуси диагностировали 1485 заражений.

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