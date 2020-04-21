У тернопільській лікарні померла жінка, яку привезли з Почаєва  

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Вівторок, 21 квітня 2020, 18:08

У неділю, 19 квітня, 43-річна хвора на COVID-19 з Почаєва померла у Тернопільській міській лікарні через кілька годин після госпіталізації.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, коментар директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського

Пряма мова: "Пацієнтка 1976 року народження поступила в заклад у неділю о 19.30 і в 21.30 у неї було констатовано смерть. Вона поступила із діагнозом COVID-19. Важкий перебіг.

У лікарні вона знаходилися всього 2 години. За цей час нам вдалося підключитися до вени, перевести хвору на апарат штучної вентиляції легень, але всі заходи не дали бажаного результату".

Деталі: До того часу жінка 4 дні перебувала у Почаївській лікарні. Чайківський додав, що до лікарні у Почаєві жінка прибула вже в край важкому стані.

Він зазначив, що пацієнтка взагалі була нетранспортабельною, але попри це її доправили до лікарні у Тернополі. За його словами, у неї були супутні захворювання.

Чайківський повідомив, що 20 квітня до тернопільської лікарні привезли ще одну жінку із лікарні Почаєва. Жінка перебуває у важкому стані, але не потребує ШВЛ.

Наразі у Тернопольській області виявили 435 випадків захворювання на COVID-19, з них - 7 летальних.

42 випадки зафіксували у Кременецькому районі, де знаходиться місто Почаїв. 

У Почаєві зафіксували понад 25 випадків захворювання. Спалах у місті підозрюють у Почаївській лаврі. 

З 21 квітня у Почаєві вводиться заборона на в'їзд і виїзд з карантинної зони міста.

Передісторія:

  • 13 квітня у Києві від коронавірусу помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.
  • У Почаївській лаврі підозрюють масштабний спалах коронавірусу, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.
  • Поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Тернопіль коронавірус Covid-2019 Тернопільська область


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