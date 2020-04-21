Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У тернопільській лікарні померла жінка, яку привезли з Почаєва  

Вівторок, 21 квітня 2020, 18:08
У тернопільській лікарні померла жінка, яку привезли з Почаєва  

У неділю, 19 квітня, 43-річна хвора на COVID-19 з Почаєва померла у Тернопільській міській лікарні через кілька годин після госпіталізації.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, коментар директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського

Пряма мова: "Пацієнтка 1976 року народження поступила в заклад у неділю о 19.30 і в 21.30 у неї було констатовано смерть. Вона поступила із діагнозом COVID-19. Важкий перебіг.

У лікарні вона знаходилися всього 2 години. За цей час нам вдалося підключитися до вени, перевести хвору на апарат штучної вентиляції легень, але всі заходи не дали бажаного результату".

Деталі: До того часу жінка 4 дні перебувала у Почаївській лікарні. Чайківський додав, що до лікарні у Почаєві жінка прибула вже в край важкому стані.

Він зазначив, що пацієнтка взагалі була нетранспортабельною, але попри це її доправили до лікарні у Тернополі. За його словами, у неї були супутні захворювання.

Чайківський повідомив, що 20 квітня до тернопільської лікарні привезли ще одну жінку із лікарні Почаєва. Жінка перебуває у важкому стані, але не потребує ШВЛ.

Наразі у Тернопольській області виявили 435 випадків захворювання на COVID-19, з них - 7 летальних.

42 випадки зафіксували у Кременецькому районі, де знаходиться місто Почаїв. 

У Почаєві зафіксували понад 25 випадків захворювання. Спалах у місті підозрюють у Почаївській лаврі. 

З 21 квітня у Почаєві вводиться заборона на в'їзд і виїзд з карантинної зони міста.

Передісторія:

  • 13 квітня у Києві від коронавірусу помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.
  • У Почаївській лаврі підозрюють масштабний спалах коронавірусу, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.
  • Поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТернопількоронавірусCovid-2019Тернопільська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Тернопіль
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: