У тернопільській лікарні померла жінка, яку привезли з Почаєва  

У неділю, 19 квітня, 43-річна хвора на COVID-19 з Почаєва померла у Тернопільській міській лікарні через кілька годин після госпіталізації.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, коментар директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського

Пряма мова: "Пацієнтка 1976 року народження поступила в заклад у неділю о 19.30 і в 21.30 у неї було констатовано смерть. Вона поступила із діагнозом COVID-19. Важкий перебіг.

У лікарні вона знаходилися всього 2 години. За цей час нам вдалося підключитися до вени, перевести хвору на апарат штучної вентиляції легень, але всі заходи не дали бажаного результату".

Деталі: До того часу жінка 4 дні перебувала у Почаївській лікарні. Чайківський додав, що до лікарні у Почаєві жінка прибула вже в край важкому стані.

Він зазначив, що пацієнтка взагалі була нетранспортабельною, але попри це її доправили до лікарні у Тернополі. За його словами, у неї були супутні захворювання.

Чайківський повідомив, що 20 квітня до тернопільської лікарні привезли ще одну жінку із лікарні Почаєва. Жінка перебуває у важкому стані, але не потребує ШВЛ.

Наразі у Тернопольській області виявили 435 випадків захворювання на COVID-19, з них - 7 летальних.

42 випадки зафіксували у Кременецькому районі, де знаходиться місто Почаїв.

У Почаєві зафіксували понад 25 випадків захворювання. Спалах у місті підозрюють у Почаївській лаврі.

З 21 квітня у Почаєві вводиться заборона на в'їзд і виїзд з карантинної зони міста.

Передісторія: