В Тернопольской больнице скончалась женщина, которую привезли из Почаева

В воскресенье, 19 апреля, 43-летняя больная COVID-19 из Почаева умерла в Тернопольской городской больнице через несколько часов после госпитализации.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, комментарий директора Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослава Чайковского

Прямая речь: "Пациентка 1976 года рождения поступила в заведение в воскресенье в 19.30 и в 21.30 в нее была констатирована смерть. Она поступила с диагнозом COVID-19. Тяжелое состояние.

В больнице она находились всего 2 часа. За это время нам удалось подключиться к вене, перевести больную на аппарат искусственной вентиляции легких, но все меры не дали желаемого результата".

Детали: До этого времени женщина 4 дня находилась в Почаевской больнице. Чайковский добавил, что в больницу в Почаеве женщина прибыла уже в крайне тяжелом состоянии.

Он отметил, что пациентка вообще была нетранспортабельной, но несмотря на это ее доставили в больницу в Тернополе. По его словам, у нее были сопутствующие заболевания.

Чайковский сообщил, что 20 апреля в тернопольскую больницу привезли еще одну женщину из больницы Почаева. Женщина находится в тяжелом состоянии, но не требует ИВЛ.

Сейчас в Тернопольский области обнаружили 435 случаев заболевания COVID-19, из них - 7 летальных.

42 случая зафиксировали в Кременецком районе, где находится город Почаев.

В Почаеве зафиксировали более 25 случаев заболевания. Вспышку в городе подозревают в Почаевской лавре.

С 21 апреля в Почаеве вводится запрет на въезд и выезд из карантинной зоны города.

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