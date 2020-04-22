12 травня – кінець карантину, якщо відсоток хворих не перевалить за "норму"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 12 травня - це попередньо "день кінця карантину", якщо 10 днів до цього відсоток нових випадків COVID-19 не перевищуватиме 5%.

Джерело: засідання Кабміну 22 квітня

Пряма мова: "Уряд сьогодні ухвалить рішення про продовження карантину до 11 травня, оскільки за розрахунками академії наук, пік ми очікуємо між 3 і 8 травня.

У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану, ми її умовно можемо назвати день "К", або день "кінця карантину".

Цей день або початок реалізації нашого плану ми можемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. За нашими прогнозами, цей день мав би настати 11 травня (Telegram-канал прем'єра повідомляє, що "день К" має настати 12 травня - ред.).

Основні умови настання першого дня виходу з карантину – це, як мінімум, протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання мав би не змінюватися, мав би коливатися в межах плюс-мінус 5%.

Друга умова. Лікарні мають бути заповнені пацієнтами з COVID-19 менше ніж на 50%. Зараз наші лікарні заповнені хворими на 10%, це означає, що ми сьогодні йдемо помірним сценарієм, коли медицина приймати хворих на коронавірус.

Після цього йдемо по дорожній карті виходу з карантину і реалізовуємо наступні 4 етапи. Вони також є, прописані, ми їх повідомимо розкажемо за яких умов буде наставати кожен з цих етапів".

Деталі: За словами Шмигаля, в Україні один із найнижчих показників захворювання на коронавірус, що свідчить про вчасність запровадження карантину.

Також прем'єр повідомив, що до 11 травня в Україні мають виконати кілька завдань: поступово збільшувати кількість тестувань, покращити забезпечення лікарень та медиків, запровадити систему Е-контролю за самоізоляцією як альтернативу обсервації та розробити нові соціальні стандарти. Це насамперед носіння засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та постійна дезінфекція.

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