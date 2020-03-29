До 50% хворих українців одночасно: Зеленський спрогнозував 3 сценарії

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Неділя, 29 березня 2020, 20:16

Президент Володимир Зеленський прогнозує три можливі сценарії поширення епідемії коронавірусу в Україні.

Джерело: Зеленський у відеозверненні у неділю

Пряма мова: "Сьогодні є фактично три сценарії розвитку подій. Перший – від 3 до 5% одночасно хворих на коронавірус. Це дуже болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою. Тож маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. 

Другий сценарій – 25% хворих. Третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус.

Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих".

Деталі: Зеленський наголосив, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики" почекають, бо все це – ніщо у порівнянні з власним здоров'ям та життям.

Пряма мова: "Коронавірус обов’язково мине і попереду у нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну сорока, а не двадцяти мільйонів людей. Я зараз нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти".

Українська правда


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