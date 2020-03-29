До 50% хворих українців одночасно: Зеленський спрогнозував 3 сценарії
Президент Володимир Зеленський прогнозує три можливі сценарії поширення епідемії коронавірусу в Україні.
Джерело: Зеленський у відеозверненні у неділю
Пряма мова: "Сьогодні є фактично три сценарії розвитку подій. Перший – від 3 до 5% одночасно хворих на коронавірус. Це дуже болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою. Тож маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм.
Другий сценарій – 25% хворих. Третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус.
Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих".
Деталі: Зеленський наголосив, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики" почекають, бо все це – ніщо у порівнянні з власним здоров'ям та життям.
Пряма мова: "Коронавірус обов’язково мине і попереду у нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну сорока, а не двадцяти мільйонів людей. Я зараз нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти".
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених
Передісторія:
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, визнавши, що новий коронавірус Sars CoV 2 поширився з Китаю на весь світ.
- 26 березня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю: перші 100 тисяч випадків виявили за 67 днів, другі – за 11 днів, на треті 100 тисяч пішло 4 дні, на четверті – лише 2 дні.
- Вчені з лондонського Імперського коледжу дійшли висновку, що якби людство не вжило заходи, у світі від COVID-19 могли б померти 40 мільйонів людей. Дослідники вважають, що якщо поширення хвороби вдасться уповільнити на ранній стадії (0,2 смерті на 100 тисяч населення), то буде врятовано 38,7 млн людей; якщо трохи пізніше (1,6 смерті на 100 тисяч населення), то 30,7 млн осіб збережуть життя; і так далі.
- Китайський експерт із інфекційних хвороб Чжан Веньхун вважає, що Європі варто забути про швидке закінчення пандемії COVID-19 і підготуватися до боротьби, яка може тривати до 2 років.
- Німецький Інститут Роберта Коха також заявляв, що пандемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями