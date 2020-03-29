Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До 50% хворих українців одночасно: Зеленський спрогнозував 3 сценарії

Неділя, 29 березня 2020, 20:16
До 50% хворих українців одночасно: Зеленський спрогнозував 3 сценарії

Президент Володимир Зеленський прогнозує три можливі сценарії поширення епідемії коронавірусу в Україні.

Джерело: Зеленський у відеозверненні у неділю

Пряма мова: "Сьогодні є фактично три сценарії розвитку подій. Перший – від 3 до 5% одночасно хворих на коронавірус. Це дуже болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою. Тож маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. 

Другий сценарій – 25% хворих. Третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус.

Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих".

Деталі: Зеленський наголосив, що "сонячна погода, парки, пляжі, шашлики" почекають, бо все це – ніщо у порівнянні з власним здоров'ям та життям.

Пряма мова: "Коронавірус обов’язково мине і попереду у нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну сорока, а не двадцяти мільйонів людей. Я зараз нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Передісторія:

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, визнавши, що новий коронавірус Sars CoV 2 поширився з Китаю на весь світ.
  • 26 березня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю: перші 100 тисяч випадків виявили за 67 днів, другі – за 11 днів, на треті 100 тисяч пішло 4 дні, на четверті – лише 2 дні.
  • Вчені з лондонського Імперського коледжу дійшли висновку, що якби людство не вжило заходи, у світі від COVID-19 могли б померти 40 мільйонів людей. Дослідники вважають, що якщо поширення хвороби вдасться уповільнити на ранній стадії (0,2 смерті на 100 тисяч населення), то буде врятовано 38,7 млн людей; якщо трохи пізніше (1,6 смерті на 100 тисяч населення), то 30,7 млн осіб збережуть життя; і так далі.
  • Китайський експерт із інфекційних хвороб Чжан Веньхун вважає, що Європі варто забути про швидке закінчення пандемії COVID-19 і підготуватися до боротьби, яка може тривати до 2 років.
  • Німецький Інститут Роберта Коха також заявляв, що пандемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміякарантинЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: