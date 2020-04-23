Лукашенко вперто не бачить жодного померлого від коронавірусу в Білорусі

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Четвер, 23 квітня 2020, 14:57
Белта

Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує наполягати, що жоден білорус не помер від коронавірусу, відзначаючи, що кожен випадок доповнювався довгим списком захворювань.

Джерело: Лукашенко, якого цитує державна газета "Звязда"

Пряма мова: "Я не хочу повторюватися, але я хотів би наголосити на головному: в Білорусі немає жодного померлого суто від коронавірусу".

Деталі: 23 апреля Лукашенко зібрав керівництво країни на нараду щодо коронавірусу й економіки. Він заявив, що "прислухається до порад експертів ВООЗ, але краще знає, що робити в своїй країні".

За словами президента, для боротьби з новою інфекцією країна використала всі необхідні ресурси, але відповіла адекватно, "без зайвого і надмірного".

Лукашенко заявив, що медпрацівникам необхідно сконцентруватися на лікуванні хворих з пневмонією, тому що "будь-яка пневмонія може перетворитися або посилитися ковідом". При цьому пам'ятати і про інших хворих, з не менш небезпечними хворобами: астмою, серцево-судинними, онкологічними.

За словами президента, після пандемії треба буде повернутися до питання, який спосіб життя ведуть білоруси.

Нагадаємо: За офіційними даними білоруської влади, станом на 23 квітня в країні зафіксовано 7281 випадок зараження COVID-19, померло 58 осіб, одужали 769.

Хокеїст з команди президента Білорусі здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. Лукашенко заявив, що не збирається самоізолюватись.

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Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
  • Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

Теми: коронавірус Білорусь


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