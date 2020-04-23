Лукашенко в упор не видит ни одного умершего от коронавируса в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать, что ни один белорус не умер от коронавируса, отмечая, что каждый случай дополнялся длинным списком заболеваний.

Источник: Лукашенко, которого цитирует государственная газета "Звязда"

Прямая речь: "Я не хочу повторяться, но я хотел бы подчеркнуть главное: в Беларуси нет ни одного умершего именно от коронавируса".

Детали: 23 апреля Лукашенко собрал руководство страны на совещание по коронавирусу и экономике. Он заявил, что "прислушивается к советам экспертов ВОЗ, но лучше знает, что делать в своей стране".

По словам президента, для борьбы с новой инфекцией страна использовала все необходимые ресурсы, но ответила адекватно, "без лишних и избыточных".

Лукашенко заявил, что медработникам необходимо сконцентрироваться на лечении больных с пневмонией, потому что "любая пневмония может превратиться или усугубиться ковидом". При этом помнить и о других больных, с не менее опасными болезнями: астмой, сердечно-сосудистыми, онкологическими.

По словам президента, после пандемии надо будет вернуться к вопросу, какой образ жизни ведут белорусы.

Напомним: По официальным данным белорусских властей, по состоянию на 23 апреля в стране зафиксирован 7281 случай заражения COVID-19, умерли 58 человек, выздоровели 769.

Хоккеист из команды президента Беларуси сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Лукашенко заявил, что не собирается самоизолироваться.

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