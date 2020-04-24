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Призовників до армії пускатимуть лише після обсервації – МОЗ

П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:25

Українських призовників допускатимуть до лав Збройних Сил лише після того, як вони пройдуть обсервацію і отримають підтвердження, що точно не хворіють на COVID-19.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу"

Пряма мова: "Усі заходи, які вживаються сьогодні Міністерством оборони, зокрема для призову, вони прораховують ризики.

І допускатимуться люди до місць служіння, місць несення варти тільки після того, як вони пройдуть обсервацію і матимуть чітке підтвердження того, що вони не можуть занести збудник коронавірусної хвороби в місця дислокації Збройних Сил".

Деталі: Ляшко зазначив, що у МОЗ щодня на нарадах із силовими структурами України, зокрема, з Міноборони обговорюють рішення щодо протидії коронавірусу.

Він нагадав, що в період епідемії, якої у світі ще не було, основне завдання – це зберегти, в тому числі, боєздатність армії.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • У березні президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.
  • У Генштабі заявили, що через режим надзвичайної ситуації, запроваджений по всій Україні, військовослужбовці пройдуть двотижневий карантин перед відправленням до зони проведення Операції об'єднаних сил.
  • 8 квітня міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно, карантин на цьому не позначиться.
  • Кабінет міністрів 15 квітня прийняв рішення про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Теми: МОЗпризоварміякоронавірус
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