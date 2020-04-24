Призовників до армії пускатимуть лише після обсервації – МОЗ

Українських призовників допускатимуть до лав Збройних Сил лише після того, як вони пройдуть обсервацію і отримають підтвердження, що точно не хворіють на COVID-19.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу"

Пряма мова: "Усі заходи, які вживаються сьогодні Міністерством оборони, зокрема для призову, вони прораховують ризики.

І допускатимуться люди до місць служіння, місць несення варти тільки після того, як вони пройдуть обсервацію і матимуть чітке підтвердження того, що вони не можуть занести збудник коронавірусної хвороби в місця дислокації Збройних Сил".

Деталі: Ляшко зазначив, що у МОЗ щодня на нарадах із силовими структурами України, зокрема, з Міноборони обговорюють рішення щодо протидії коронавірусу.

Він нагадав, що в період епідемії, якої у світі ще не було, основне завдання – це зберегти, в тому числі, боєздатність армії.

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