Призовників до армії пускатимуть лише після обсервації – МОЗ
Українських призовників допускатимуть до лав Збройних Сил лише після того, як вони пройдуть обсервацію і отримають підтвердження, що точно не хворіють на COVID-19.
Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу"
Пряма мова: "Усі заходи, які вживаються сьогодні Міністерством оборони, зокрема для призову, вони прораховують ризики.
І допускатимуться люди до місць служіння, місць несення варти тільки після того, як вони пройдуть обсервацію і матимуть чітке підтвердження того, що вони не можуть занести збудник коронавірусної хвороби в місця дислокації Збройних Сил".
Деталі: Ляшко зазначив, що у МОЗ щодня на нарадах із силовими структурами України, зокрема, з Міноборони обговорюють рішення щодо протидії коронавірусу.
Він нагадав, що в період епідемії, якої у світі ще не було, основне завдання – це зберегти, в тому числі, боєздатність армії.
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Передісторія:
- У березні президент Володимир Зеленський переніс на місяць вперед весняний призов до Збройних сил.
- У Генштабі заявили, що через режим надзвичайної ситуації, запроваджений по всій Україні, військовослужбовці пройдуть двотижневий карантин перед відправленням до зони проведення Операції об'єднаних сил.
- 8 квітня міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно, карантин на цьому не позначиться.
- Кабінет міністрів 15 квітня прийняв рішення про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року.