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Призывников в армию будут пускать только после обсервации – МОЗ

Пятница, 24 апреля 2020, 10:25

Украинских призывников будут допускать в ряды Вооруженных Сил только после того, как они пройдут обсервацию и получат подтверждение, что точно не болеют COVID-19.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть"

Прямая речь: "Все меры, принимаемые сегодня Министерством обороны, в частности для призыва, они просчитывают риски.

И будут допускаться люди к местам служения, местам несения караула только после того, как они пройдут обсервацию и будут иметь четкое подтверждение того, что они не могут занести возбудитель коронавирусной болезни в места дислокации Вооруженных Сил".

Детали: Ляшко отметил, что в Минздраве ежедневно на совещаниях с силовыми структурами Украины, в частности, с Минобороны обсуждают решения по противодействию коронавирусу.

Он напомнил, что в период эпидемии, которой в мире еще не было, основная задача – это сохранить, в том числе, боеспособность армии.

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Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • В марте президент Владимир Зеленский перенес на месяц вперед весенний призыв в Вооруженные силы.
  • В Генштабе заявили, что из-за режима чрезвычайной ситуации, введенного по всей Украине военнослужащие пройдут двухнедельный карантин перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил.
  • 8 апреля министр обороны Андрей Таран заявил, что военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя, карантин на этом не скажется.
  • Кабинет министров 15 апреля принял решение об отсрочке призыва на срочную службу в армии с апреля-июня на май-июль 2020 года.

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Темы: Минздравпризывармиякоронавирус
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