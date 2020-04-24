Призывников в армию будут пускать только после обсервации – МОЗ

Украинских призывников будут допускать в ряды Вооруженных Сил только после того, как они пройдут обсервацию и получат подтверждение, что точно не болеют COVID-19.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть"

Прямая речь: "Все меры, принимаемые сегодня Министерством обороны, в частности для призыва, они просчитывают риски.

И будут допускаться люди к местам служения, местам несения караула только после того, как они пройдут обсервацию и будут иметь четкое подтверждение того, что они не могут занести возбудитель коронавирусной болезни в места дислокации Вооруженных Сил".

Детали: Ляшко отметил, что в Минздраве ежедневно на совещаниях с силовыми структурами Украины, в частности, с Минобороны обсуждают решения по противодействию коронавирусу.

Он напомнил, что в период эпидемии, которой в мире еще не было, основная задача – это сохранить, в том числе, боеспособность армии.

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Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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