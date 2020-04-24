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Карантин зніматимуть у 5 етапів – МОЗ

П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:57
Карантин зніматимуть у 5 етапів – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом оприлюднить інформацію про поетапний вихід  України з карантину.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Розроблений алгоритм, п'ять етапів, яким чином ми будемо виходити з карантину, але основний критерій – зменшення кількості захворюваності і збільшення числа тих людей, які одужали.

Ми кажемо про 5 етапів, на кожному з яких ми починаємо пом'якшувати карантинні заходи: відкриття парків, відкриття тих чи інших магазинів, розширення роботи міського транспорту і таке інше.

Думаю, що по кожному етапу ми найближчими днями надамо інформацію, щоб всі зрозуміли, як саме Україна виходитиме з карантину і за яких умов".

Деталі: Він наголосив, що основним критерієм для виходу з карантину є "суттєве зменшення числа нових захворювань".

Наразі, за словами Степанова, щоденний приріст кількості хворих становить від 7 до 12%, що є "небезпечною ситуацією, яка не дозволяє зняти карантин".

Водночас міністр висловив сподівання, що починаючи з 12 травня ситуація із захворюваністю буде така, що можна буде "пом’якшити карантинні заходи і поступово виходити з карантину".

Що було раніше: 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірускарантин
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