Карантин зніматимуть у 5 етапів – МОЗ
Міністерство охорони здоров’я найближчим часом оприлюднить інформацію про поетапний вихід України з карантину.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов ефірі каналу "Україна 24"
Пряма мова: "Розроблений алгоритм, п'ять етапів, яким чином ми будемо виходити з карантину, але основний критерій – зменшення кількості захворюваності і збільшення числа тих людей, які одужали.
Ми кажемо про 5 етапів, на кожному з яких ми починаємо пом'якшувати карантинні заходи: відкриття парків, відкриття тих чи інших магазинів, розширення роботи міського транспорту і таке інше.
Думаю, що по кожному етапу ми найближчими днями надамо інформацію, щоб всі зрозуміли, як саме Україна виходитиме з карантину і за яких умов".
Деталі: Він наголосив, що основним критерієм для виходу з карантину є "суттєве зменшення числа нових захворювань".
Наразі, за словами Степанова, щоденний приріст кількості хворих становить від 7 до 12%, що є "небезпечною ситуацією, яка не дозволяє зняти карантин".
Водночас міністр висловив сподівання, що починаючи з 12 травня ситуація із захворюваністю буде така, що можна буде "пом’якшити карантинні заходи і поступово виходити з карантину".
Що було раніше: 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Передісторія:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- 25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- З 6 квітня в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також гуляти у парках.