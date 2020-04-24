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Карантин будут снимать в 5 этапов – МОЗ

Пятница, 24 апреля 2020, 10:57
Карантин будут снимать в 5 этапов – МОЗ

Министерство здравоохранения в ближайшее время обнародует информацию о поэтапном выходе Украины из карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Разработан алгоритм, пять этапов, каким образом мы будем выходить из карантина, но основной критерий – уменьшение количества заболеваемости и увеличение числа людей, которые выздоровели.

Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых мы начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и так далее.

Думаю, что по каждому этапу мы в ближайшие дни предоставим информацию, чтобы все поняли, как Украина будет выходить из карантина и при каких условиях".

Детали: Он подчеркнул, что основным критерием для выхода из карантина является "существенное уменьшение числа новых заболеваний".

Сейчас, по словам Степанова, ежедневный прирост количества больных составляет от 7 до 12%, что является "опасной ситуацией, которая не позволяет снять карантин".

В то же время министр выразил надежду, что, начиная с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что можно будет "смягчить карантинные мероприятия и постепенно выходить из карантина".

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

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Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.

Ирина Балачук, УП
Темы: Минздравкоронавирускарантин
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