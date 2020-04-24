Карантин будут снимать в 5 этапов – МОЗ

Министерство здравоохранения в ближайшее время обнародует информацию о поэтапном выходе Украины из карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Разработан алгоритм, пять этапов, каким образом мы будем выходить из карантина, но основной критерий – уменьшение количества заболеваемости и увеличение числа людей, которые выздоровели.

Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых мы начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и так далее.

Думаю, что по каждому этапу мы в ближайшие дни предоставим информацию, чтобы все поняли, как Украина будет выходить из карантина и при каких условиях".

Детали: Он подчеркнул, что основным критерием для выхода из карантина является "существенное уменьшение числа новых заболеваний".

Сейчас, по словам Степанова, ежедневный прирост количества больных составляет от 7 до 12%, что является "опасной ситуацией, которая не позволяет снять карантин".

В то же время министр выразил надежду, что, начиная с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что можно будет "смягчить карантинные мероприятия и постепенно выходить из карантина".

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: