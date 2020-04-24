Карантин будут снимать в 5 этапов – МОЗ

2780 просмотров
Пятница, 24 апреля 2020, 10:57

Министерство здравоохранения в ближайшее время обнародует информацию о поэтапном выходе Украины из карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Разработан алгоритм, пять этапов, каким образом мы будем выходить из карантина, но основной критерий – уменьшение количества заболеваемости и увеличение числа людей, которые выздоровели.

Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых мы начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и так далее.

Думаю, что по каждому этапу мы в ближайшие дни предоставим информацию, чтобы все поняли, как Украина будет выходить из карантина и при каких условиях".

Детали: Он подчеркнул, что основным критерием для выхода из карантина является "существенное уменьшение числа новых заболеваний".

Сейчас, по словам Степанова, ежедневный прирост количества больных составляет от 7 до 12%, что является "опасной ситуацией, которая не позволяет снять карантин".

В то же время министр выразил надежду, что, начиная с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что можно будет "смягчить карантинные мероприятия и постепенно выходить из карантина".

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.

Ирина Балачук, УП
Темы: Минздрав коронавирус карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из Италии вернулись украинские врачи – здоровы и проходят обсервацию 24 апреля 2020, 10:25
Призывников в армию будут пускать только после обсервации – МОЗ 24 апреля 2020, 10:25
За сутки от COVID-19 в Украине умерли 6 человек, 96 выздоровели 24 апреля 2020, 09:28
Все новости
Главные новости
За сутки от COVID-19 в Украине умерли 6 человек, 96 выздоровели
В Украине будет массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу – Ляшко
"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду
Новости 23 апреля: костюмы врачам, 26,6 тысяч больных
Все новости
здоровье

Можно ли изменить свой метаболизм

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів