Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі приїхав на зустріч зі "Слугою народу": Треба рятувати країну

П'ятниця, 24 квітня 2020, 11:29
Саакашвілі приїхав на зустріч зі Слугою народу: Треба рятувати країну
Фото Яна Доброносова

Колишній президент Грузії і глава Одеської області Міхеіл Саакашвілі вранці 23 квітня приїхав на зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", де має намір обговорити його можливе призначення віце-прем'єром.

Джерело: коментар Саакашвілі, пост нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука у Facebook

Пряма мова Грищука: "Скоро почнеться засідання фракції. Основне питання – призначення Міхеіла Саакашвілі віце прем’єр-міністром України".

Пряма мова Саакашвілі: "Україна заходить в справжню економічну кризу, і нам треба знаходити дуже неординарні кроки, не тільки щоб врятувати українську економіку, але максимально послабити удар по кожній українській родині і взагалі врятувати державу.

Президент мені доручив займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом. Нам потрібні набагато чіткіші переговори. Я за інтеграцію в Європу, але на наших умовах, а не на умовах якихось бюрократів. У мене великий досвід переговорів з цієї організацій, я хочу своїм досвідом допомогти і тому я прийняв пропозицію Володимира Зеленського.

Інша історія – якщо парламент це приймає – то це добре, а якщо в парламенті будуть якісь сумніви – то все одно потрібно працювати з парламентом, без парламенту ці речі не пройдуть, тому буду розбиратися зараз з членами парламенту".

Деталі: Зустріч проходить у КВЦ "Парковий".

Говорячи про свою програму, з якою він іде до "Слуги народу", Саакашвілі заявив, "зараз потрібно все робити з точністю навпаки, тому що якщо робити як завжди, то це закінчитися плачевно".

Він додав, що всі свої "неординарні заходи" здійснюватиме в рамках програми президента Зеленського.

За словами Саакашвілі, зараз потрібно прискорити перетворення, які почав Зеленський, посилити роботу з парламентом, просувати реформи і максимально звільнити український бізнес.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
  • У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліСлуга народуВерховна РадаКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
Усі новини...
Реклама: