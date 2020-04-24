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Саакашвили приехал на встречу со "Слугой народа": Нужно спасать страну

Пятница, 24 апреля 2020, 11:29
Саакашвили приехал на встречу со Слугой народа: Нужно спасать страну

Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михеил Саакашвили утром 23 апреля приехал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", где намерен обсудить его возможное назначение вице-премьером.

Источник: комментарий Саакашвили, пост нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука в Facebook

Прямая речь Грищука: "Скоро начнется заседание фракции. Основной вопрос – назначение Саакашвили вице-премьер-министром Украины".

Прямая речь Саакашвили: "Украина уже заходит в настоящий экономический кризис, и нам надо находить очень неординарные шаги, не только чтобы спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство.  

Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом. Нам нужны гораздо более четкие переговори я за интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов. У меня большой опыт переговоров с этой организаций, я хочу своим опытом помочь и потому я принял предложение Владимира Зеленского.  

Другая история – если парламент это примет – то это хорошо, а если в парламенте будут какие-то сомнения – то все равно нужно работать с парламентом, без парламента эти вещи не пройдут, поэтому буду разбираться сейчас с членами парламента".  

Детали: Встреча проходит в КВЦ "Парковый".

Говоря о своей программе, с которой он идет к "Слуге народа", Саакашвили заявил, "сейчас нужно все делать с точностью наоборот, потому что если делать как всегда, то это закончиться плачевно".

Он добавил, что все свои "неординарные меры" будет принимать в рамках программы президента Зеленского.

По словам Саакашвили, сейчас нужно ускорить преобразования, которые начал Зеленский, усилить работу с парламентом, продвигать реформы и максимально освободить украинский бизнес.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиСлуга народаВерховная РадаКабинет министров
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