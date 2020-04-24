Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін спростив отримання громадянства РФ, особливо для ОРДЛО

П'ятниця, 24 квітня 2020, 14:15
Путін спростив отримання громадянства РФ, особливо для ОРДЛО

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує отримання громадянства РФ.

Джерело: Медуза з посиланням Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ

Деталі: Документ дозволяє отримувати російське громадянство іноземцям без відмови від свого попереднього громадянства.

Крім того, громадяни Білорусії, Казахстану, Молдавії і України можуть отримати громадянство РФ без обов'язкового проживання в Росії упродовж 5 років.

Іноземці, які перебувають у шлюбі з росіянами або постійно проживають в Росії, зможуть отримувати громадянство за спрощеною процедурою.

Також президент підписав закон, який звільняє мешканців тимчасово окупованого Донбасу, які подають заяви про вступ до російського громадянства, від сплати держмита у 3,5 тисячі рублів.

Передісторія: 

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру".
  • На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
  • У січні 2020 року начальниця головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова повідомила, що РФ має намір спростити процедуру отримання громадянства для українців, позбавивши від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови. Для громадян України, Білорусі, Казахстану та Молдови передбачено можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання.
  • 4 лютого Держдума ухвалила у першому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, що живуть в Росії і мають повнолітніх дієздатних дітей - громадян РФ, отримувати громадянство за спрощеною процедурою. Також за спрощеною процедурою зможуть отримати громадянство ті іноземці, кому виповнилося 18 років під час розгляду заяви.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіягромадянствоОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
Усі новини...
Реклама: