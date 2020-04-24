Путін спростив отримання громадянства РФ, особливо для ОРДЛО
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує отримання громадянства РФ.
Джерело: Медуза з посиланням Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ
Деталі: Документ дозволяє отримувати російське громадянство іноземцям без відмови від свого попереднього громадянства.
Крім того, громадяни Білорусії, Казахстану, Молдавії і України можуть отримати громадянство РФ без обов'язкового проживання в Росії упродовж 5 років.
Іноземці, які перебувають у шлюбі з росіянами або постійно проживають в Росії, зможуть отримувати громадянство за спрощеною процедурою.
Також президент підписав закон, який звільняє мешканців тимчасово окупованого Донбасу, які подають заяви про вступ до російського громадянства, від сплати держмита у 3,5 тисячі рублів.
Передісторія:
- 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру".
- На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
- У січні 2020 року начальниця головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова повідомила, що РФ має намір спростити процедуру отримання громадянства для українців, позбавивши від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови. Для громадян України, Білорусі, Казахстану та Молдови передбачено можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання.
- 4 лютого Держдума ухвалила у першому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, що живуть в Росії і мають повнолітніх дієздатних дітей - громадян РФ, отримувати громадянство за спрощеною процедурою. Також за спрощеною процедурою зможуть отримати громадянство ті іноземці, кому виповнилося 18 років під час розгляду заяви.