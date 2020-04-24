Путін спростив отримання громадянства РФ, особливо для ОРДЛО

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує отримання громадянства РФ.

Джерело: Медуза з посиланням Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ

Деталі: Документ дозволяє отримувати російське громадянство іноземцям без відмови від свого попереднього громадянства.

Крім того, громадяни Білорусії, Казахстану, Молдавії і України можуть отримати громадянство РФ без обов'язкового проживання в Росії упродовж 5 років.

Іноземці, які перебувають у шлюбі з росіянами або постійно проживають в Росії, зможуть отримувати громадянство за спрощеною процедурою.

Також президент підписав закон, який звільняє мешканців тимчасово окупованого Донбасу, які подають заяви про вступ до російського громадянства, від сплати держмита у 3,5 тисячі рублів.

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