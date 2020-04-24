Путин упростил получение гражданства РФ, особенно для ОРДЛО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение гражданства РФ.

Источник: Медуза со ссылкой Официальный интернет-портал правовой информации РФ

Детали: Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства.

Кроме того, граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении 5 лет.

Иностранцы, состоящие в браке с россиянами или постоянно проживающие в России, смогут получать гражданство по упрощенной процедуре.

Также президент подписал закон, освобождающий жителей временно оккупированного Донбасса, подающих заявления о вступлении в российское гражданство, от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей.

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