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Путин упростил получение гражданства РФ, особенно для ОРДЛО

Пятница, 24 апреля 2020, 14:15
Путин упростил получение гражданства РФ, особенно для ОРДЛО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение гражданства РФ.

Источник: Медуза со ссылкой Официальный интернет-портал правовой информации РФ

Детали: Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства.

Кроме того, граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении 5 лет. 

Иностранцы, состоящие в браке с россиянами или постоянно проживающие в России, смогут получать гражданство по упрощенной процедуре. 

Также президент подписал закон, освобождающий жителей временно оккупированного Донбасса, подающих заявления о вступлении в российское гражданство, от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей.

Предыстория: 

  • 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера".
  • В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявили, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.
  • В январе 2020 года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что РФ намерена упростить процедуру получения гражданства для украинцев, избавив от прохождения собеседования на признание носителями русского языка.  Для граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.
  • 4 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам, живущим в России и имеющим совершеннолетних дееспособных детей - граждан РФ, получать гражданство по упрощенной процедуре. Также по упрощенной процедуре смогут получить гражданство те иностранцы, кому исполнилось 18 лет во время рассмотрения заявления.  

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Темы: ПутинРосcиягражданствоОРДЛО
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