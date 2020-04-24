Саакашвілі випромінює впевненість у підтримці Зеленського і готується до голосування

Експрезидент Грузії колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі каже, що впевнений у підтримці президента Володимира Зеленського і буде готуватися до голосування за його кандидатуру на пост віцепрем'єра з реформ 30 квітня.

Джерело: Саакашвілі у Facebook

Пряма мова: "Звісно, були сподівання, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, але я залишаюсь впевненим у підтримці президента Зеленського та більшості депутатів зі "Слуги народу" та інших фракцій, тож будемо готуватись до голосування у четвер".

Деталі: Саакашвілі запевнив, що "готовий допомагати, консультувати і долучатись до усіх намагань реформувати збанкрутілу стару систему, яка панує в Україні".

Пряма мова: "Великий суспільний резонанс пов'язаний із сьогоднішніми подіями доводить, що є широке розуміння, що потрібні серйозні і швидкі зміни і це дає надію на нашу спільну перемогу".

Що передувало: Міхеілу Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ в українському уряді. Він погодився працювати в команді Володимира Зеленського і Дениса Шмигаля.

24 квітня, перед позачерговим засіданням парламенту, на зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" Саакашвілі спробував переконати їх підтримати його кандидатуру на посаду – але поки що голосів на це призначення бракує.

У Грузії вже попередили офіційний Київ: призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.