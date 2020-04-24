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Саакашвили излучает уверенность в поддержке Зеленского и готовится к голосованию

Пятница, 24 апреля 2020, 15:53
Саакашвили излучает уверенность в поддержке Зеленского и готовится к голосованию

Экс-президент Грузии бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили говорит, что уверен в поддержке президента Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера по реформам 30 апреля.

Источник: Саакашвили в Facebook

Прямая речь: "Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг".

Детали: Саакашвили заверил, что "готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине".

Прямая речь: "Большой общественный резонанс, связанный с сегодняшними событиями, доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения и это дает надежду на нашу общую победу".

Этому предшествовало: Михеилу Саакашвили предложили должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Он согласился работать в команде Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля.

24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" Саакашвили попытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность – но пока голосов на это назначение не хватает.

В Грузии уже предупредили официальный Киев: назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиЗеленскийКабинет министровСлуга народа
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