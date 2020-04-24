Лукашенко озвучил версию возникновения коронавируса: Господь ударил нас по башке
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Господь ударил людей по башке коронавирусом" из-за безответственного отношения к природе.
Источник: Telegram-канал "Пул первого", белорусское информационное агентство "БЕЛТА"
Прямая речь: "Лес как был нашим богатством, так и остаётся. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом.
Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и уважительно, то мы бы жили не только лучше, но и вирусы бы нас не взяли.
Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории, ну 40%, это леса".
Детали: Еще одной "здравницей" Лукашенко назвал болота: "И не зря просвещённая Европа защищает болота – они главный источник кислорода".
Об этом он рассказал 24 апреля во время совещания, на котором рассматривался проект указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины".
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Предыстория:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
- Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
- В то же время Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.