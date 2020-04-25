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Уволенный глава налоговой подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора

Суббота, 25 апреля 2020, 00:50
Уволенный глава налоговой подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора
Ігорь Уманский

Уволенный с должности главы Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал заявление в Офис генпрокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского, обвиняя последнего в ложном сообщении о преступлении.

Источник: Верланов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Вчера мной было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев (пока будет работать ВСК – УП) мы поставим в этой ситуации точку".

Детали: По словам Верланов, налоговая выполнила план впервые за 4 года. Вместе с тем он поблагодарил парламент за организацию Временной следственной комиссии по расследованию фактов коррупции в налоговой и таможни.

Что предшествовало: Бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы в коррупции.

В то же время, когда Уманский занимал должность, он инициировал отставки председателя ГНС Сергея Верланов и председателя ГТС службы Максима Нефедова.

Уманский объяснил, что причиной этого были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Напомним:

  • В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
  • Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.
  • 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Верланова и главу Таможенной службы Нефедова.

Украинская правда

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Темы: Уманский налоги
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