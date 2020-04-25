Нова пожежа на Житомирщині охопила 200 га

Нова пожежа на території Поясківського лісництва на Житомирщині охопила близько 200 га. Наразі там триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

Станом на 7 годину 25 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

До гасіння залучено 163 чоловіка та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки та 1 вертоліт, якими 24 квітня здійснено 3 скиди – 24 т води".

Деталі: У ДСНС також повідомили про інші пожежі на Житомирщині та Київщині.

Так, пожежі у лісових масивах Овруцького району Житомирщини локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах.

У Зоні відчуження та безумовного відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Що передувало: В другій половині дня 23 квітня в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу на Житомирщині виникла пожежа, котра відразу ж набула загрозливих масштабів.

Передісторія:

Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.

За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.

Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. За останній тиждень українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.

Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

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