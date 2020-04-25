Нова пожежа на Житомирщині охопила 200 га

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Субота, 25 квітня 2020, 08:47
дснс

Нова пожежа на території Поясківського лісництва на Житомирщині охопила близько 200 га. Наразі там триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

Станом на 7 годину 25 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

До гасіння залучено 163 чоловіка та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки та 1 вертоліт, якими 24 квітня здійснено 3 скиди – 24 т води".

Деталі: У ДСНС також повідомили про інші пожежі на Житомирщині та Київщині.

Так, пожежі у лісових масивах Овруцького району Житомирщини локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах.

У Зоні відчуження та безумовного відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Що передувало: В другій половині дня 23 квітня в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу на Житомирщині виникла пожежа, котра відразу ж набула загрозливих масштабів.

Передісторія:

  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. Вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.
  • За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. За останній тиждень українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

Читайте також: І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

Українська правда
Теми: пожежа Житомирщина


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