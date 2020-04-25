Новый пожар на Житомирщине охватил 200 га

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Суббота, 25 апреля 2020, 08:47
гсчс

Новый пожар на территории Пояскивского лесничества Житомирской области охватил около 200 га. Сейчас там продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га).

По состоянию на 7 часов 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлено 3 сброса – 24 т воды".

Детали: В ГСЧС также сообщили о других пожарах в Житомирской и Киевской областях.

Так, пожары в лесных массивах Овручского района Житомирской области локализованы. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах.

В Зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах, пройденных огнем.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Что предшествовало: Во второй половине дня 23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза Житомирской области возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.

Предыстория:

  • Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. 
  • По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. За последнюю неделю украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Читайте также: И повсюду тлеют пожары. Как живут люди в селах, где горели леса на Житомирщине

Украинская правда
Темы: пожар Житомирская область


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