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Новый пожар на Житомирщине охватил 200 га

Суббота, 25 апреля 2020, 08:47
Новый пожар на Житомирщине охватил 200 га
гсчс

Новый пожар на территории Пояскивского лесничества Житомирской области охватил около 200 га. Сейчас там продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га).

По состоянию на 7 часов 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлено 3 сброса – 24 т воды".

Детали: В ГСЧС также сообщили о других пожарах в Житомирской и Киевской областях.

Так, пожары в лесных массивах Овручского района Житомирской области локализованы. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах.

В Зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах, пройденных огнем.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Что предшествовало: Во второй половине дня 23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза Житомирской области возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.

Предыстория:

  • Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. 
  • По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. За последнюю неделю украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Читайте также: И повсюду тлеют пожары. Как живут люди в селах, где горели леса на Житомирщине

Украинская правда

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Темы: пожарЖитомирская область
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