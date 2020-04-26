Саакашвілі про своє призначення в уряд: Голоси знайдуться
Експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі вважає, що у Верховній Раді набереться необхідна кількість голосів для його призначення на посаду віце-прем'єр-міністра України з питань реформ.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву політика
Пряма мова: "Я вважаю, що голоси знайдуться. Я дуже оптимістично налаштований. Просто не було мобілізації фракції ("Слуга народу" – ред.), це як з корабля на бал, раптом зайшло несподівано для всіх це подання, і люди були в замішанні".
Деталі: Саакашвілі додав, що у нього відбулась цікава зустріч з фракцією "Слуга народу".
Нагадаємо: Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ голосами лише "слуг" поки неможливо і наразі тривають консультації із іншими фракціями.
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Передісторія:
- У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.