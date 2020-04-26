Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі про своє призначення в уряд: Голоси знайдуться

Неділя, 26 квітня 2020, 23:25
Саакашвілі про своє призначення в уряд: Голоси знайдуться

Експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі вважає, що у Верховній Раді набереться необхідна кількість голосів для його призначення на посаду віце-прем'єр-міністра України з питань реформ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву політика

Пряма мова: "Я вважаю, що голоси знайдуться. Я дуже оптимістично налаштований. Просто не було мобілізації фракції ("Слуга народу" – ред.), це як з корабля на бал, раптом зайшло несподівано для всіх це подання, і люди були в замішанні".

Деталі: Саакашвілі додав, що у нього відбулась цікава зустріч з фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо: Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ голосами лише "слуг" поки неможливо і наразі тривають консультації із іншими фракціями.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліКабінет міністрівВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
Усі новини...
Реклама: