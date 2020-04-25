Арахамія про Саакашвілі: Буде погано, якщо провалимо голосування

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що призначити Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ голосами лише "слуг" поки неможливо. Наразі тривають консультації із іншими фракціями.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Виставляти у парламент (призначення Саакашвілі – УП) треба тоді, коли ми на 100% будемо розуміти, яке співвідношення по голосах ми будемо мати у парламенті.

Буде дуже погано, якщо провалимо голосування...Якщо взяти тільки "Слугу народу", то цього не буде (призначення – УП). Теоретично може бути, але у нас відвідуваність низька через карантин".

Деталі: За словами лідера фракції, дата голосування за призначення експрезидента Грузії на посаду досі не визначена. Окрім цього, також необхідно внести подання на призначення до порядку денного. Це можуть зробити нардепи, зібравши 150 підписів, чи президента, ініціювавши засідання.

"Це ще не визначено: незрозуміло, чи це буде четвер чи інший день. По-друге, порядок денний не визначений. Жодних сигналів, хто буде ініціювати (наступне засідання Ради – УП) немає", – пояснив Арахамія.

Також очільник фракції розповів, що нині тривають консультації з іншими фракціями та профільними комітетами щодо призначення Саакашвілі.

Через те, що "слуги" самостійно не можуть підтримати призначення, Арахамія не виключає, що будуть домовленості з іншими політичними силами.

"Тому треба чи дочекатися, коли ми зможемо мобілізувати більше людей в парламент з нашої фракції, чи домовитися на підтримку інших фракцій для того, щоб єдиним таким поривом зробити це призначення", – сказав він.

Проте в "Опозиційній платформі – За життя" вже заявили, що не підтримають кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

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