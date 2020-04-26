Саакашвили о своем назначении в правительство: Голоса найдутся

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 23:25

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для его назначения на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам реформ.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление политика

Прямая речь: "Я считаю, что голоса найдутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа" - ред.), это как с корабля на бал, вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве".

Детали: Саакашвили добавил, что у него состоялась интересная встреча с фракцией "Слуга народа".

Напомним: Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ голосами только "слуг" пока невозможно и сейчас идут консультации с другими фракциями.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.

Темы: Саакашвили Кабинет министров Верховная Рада


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