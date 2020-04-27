"Емоції": звільнений заступник Кличка стверджує, що поліцейського не бив

Звільнений через інцидент із поліцією заступник глави Київської державної міської адміністрації Володимир Слончак заперечує напад на правоохоронця.

Джерело: Слончак на своїй сторінці у Facebook

Деталі: Від ранку понеділка "Українська правда" намагалась отримати коментар Слончака, але він не відповів ні на дзвінки, ні на повідомлення. З викладеної в соцмережі позиції випливає, що Слончак не визнає себе винним та звинувачує правоохоронців у перевищенні повноважень. Ексзаступник Кличка втім перепросив за зайві емоції.

Пряма мова: "Щодо сумнозвісних подій... Вчора ввечері мій автомобіль було зупинено Патрульною поліцією. Під час з'ясування обставин зупинки, поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало в мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього - точно не було!

Попри все - я щиро хочу перепросити громадськість та правоохоронців за мою емоційну нестриманість".

Що передувало: В інтернет виклали відео з нагрудної камери патруля, який оформлює порушення правил дорожнього руху авто, в якому пасажиром перебував Слончак. Останній агресивно на підвищених тонах і з нецензурною лайкою спілкується з правоохоронцями. У якийсь момент спалахує сутичка. Слончака затримують за напад.

Передісторія: