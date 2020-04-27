"Емоції": звільнений заступник Кличка стверджує, що поліцейського не бив
Звільнений через інцидент із поліцією заступник глави Київської державної міської адміністрації Володимир Слончак заперечує напад на правоохоронця.
Джерело: Слончак на своїй сторінці у Facebook
Деталі: Від ранку понеділка "Українська правда" намагалась отримати коментар Слончака, але він не відповів ні на дзвінки, ні на повідомлення. З викладеної в соцмережі позиції випливає, що Слончак не визнає себе винним та звинувачує правоохоронців у перевищенні повноважень. Ексзаступник Кличка втім перепросив за зайві емоції.
Пряма мова: "Щодо сумнозвісних подій... Вчора ввечері мій автомобіль було зупинено Патрульною поліцією. Під час з'ясування обставин зупинки, поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало в мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього - точно не було!
Попри все - я щиро хочу перепросити громадськість та правоохоронців за мою емоційну нестриманість".
Що передувало: В інтернет виклали відео з нагрудної камери патруля, який оформлює порушення правил дорожнього руху авто, в якому пасажиром перебував Слончак. Останній агресивно на підвищених тонах і з нецензурною лайкою спілкується з правоохоронцями. У якийсь момент спалахує сутичка. Слончака затримують за напад.
Передісторія:
- Увечері 26 квітня заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними поліцейськими, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння.
- Патрульні склали на неї протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння) та винесли постанову за ст. 122 (Рух авто без ввімкнених фар у темну пору доби) КУпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.
- Щодо Слончака слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
- За даними патрульної поліції, правоохоронця шпиталізували з діагнозом: забій м'яких тканин обличчя та струс мозку. У поліції Києва заявили, що Слончак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.
- 27 квітня на брифінгу голова Київської міської держадміністрації очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що звільнив свого заступника та перепросив за його негідну поведінку.