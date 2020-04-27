"Эмоции": уволенный заместитель Кличко утверждает, что полицейского не бил
Уволенный из-за инцидента с полицией заместитель главы Киевской государственной городской администрации Владимир Слончак отрицает нападение на полицейского.
Источник: Слончак на своей странице в Facebook
Детали: С утра понедельника "Украинская правда" пыталась получить комментарий Слончака, но он не ответил ни на звонки, ни на сообщения. Из изложенной в соцсети позиции следует, что Слончак не признает себя виновным и обвиняет правоохранителей в превышении полномочий. Экс-заместитель Кличко впрочем извинился за лишние эмоции.
Прямая речь: "Относительно пресловутых событий... Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!
Несмотря на все - я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность".
Что предшествовало: В интернет выложили видео с нагрудной камеры патрульного полицейского, который оформляет нарушение правил дорожного движения авто, в котором пассажиром находился Слончак. Последний агрессивно на повышенных тонах и с нецензурной бранью общается с правоохранителями. В какой-то момент вспыхивает потасовка. Слончака задерживают за нападение.
Что предшествовало: В интернет выложили видео, очевидно, с нагрудной камеры патруля, который оформляет нарушение правил дорожного движения авто, в котором пассажиром находился Слончак. Последний агрессивно на повышенных тонах и с нецензурной бранью общается с правоохранителями. В какой-то момент вспыхивает потасовка. Слончака задерживают за нападение.
Предыстория:
- Вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.
- Патрульные составили на нее протокол по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ст. 122 (Движение авто без включенных фар в темное время суток) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
- По Слончаку следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
- По данным патрульной полиции, полицейского госпитализировали с диагнозом: ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга. В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.
- На брифинге 27 апреля председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко сообщил, что уволил своего заместителя из-за недостойного поведения.