"Эмоции": уволенный заместитель Кличко утверждает, что полицейского не бил

Уволенный из-за инцидента с полицией заместитель главы Киевской государственной городской администрации Владимир Слончак отрицает нападение на полицейского.

Источник: Слончак на своей странице в Facebook

Детали: С утра понедельника "Украинская правда" пыталась получить комментарий Слончака, но он не ответил ни на звонки, ни на сообщения. Из изложенной в соцсети позиции следует, что Слончак не признает себя виновным и обвиняет правоохранителей в превышении полномочий. Экс-заместитель Кличко впрочем извинился за лишние эмоции.

Прямая речь: "Относительно пресловутых событий... Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!

Несмотря на все - я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность".

Что предшествовало: В интернет выложили видео с нагрудной камеры патрульного полицейского, который оформляет нарушение правил дорожного движения авто, в котором пассажиром находился Слончак. Последний агрессивно на повышенных тонах и с нецензурной бранью общается с правоохранителями. В какой-то момент вспыхивает потасовка. Слончака задерживают за нападение.

Что предшествовало: В интернет выложили видео, очевидно, с нагрудной камеры патруля, который оформляет нарушение правил дорожного движения авто, в котором пассажиром находился Слончак. Последний агрессивно на повышенных тонах и с нецензурной бранью общается с правоохранителями. В какой-то момент вспыхивает потасовка. Слончака задерживают за нападение.

Предыстория: