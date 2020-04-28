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Три чверті українців сидітимуть вдома на травневі – опитування

Вівторок, 28 квітня 2020, 12:21
Три чверті українців сидітимуть вдома на травневі – опитування

74% українців мають намір провести травневі свята вдома, 8% планують відвідати рідних і лише 1% запланував подорож Україною.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 24-25 квітня

Дослівно: "Три чверті опитаних планують бути вдома на травневі вихідні. 17% мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% – провести час з друзями, чи знайомими, 1% – поїхати в подорож країною". 

 

Деталі: Про бажання зайнятися домашнім господарством відносно частіше говорили мешканці Заходу та Центру, жителі сіл.

Відвідати рідних та близьких більше хочуть молодші, чоловіки та більш забезпечені респонденти. 

 

За останні два тижні кількість людей, які вважають карантин у зв’язку з коронавірусом надто жорсткою чи м’якою мірою, фактично не змінилася. Досі 61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з COVID-19, як оптимальні, 14% вважають їх надто жорсткими, а 16% – надто м’якими. 

 

Разом з тим за останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто, попри карантин, виходить з дому частіше.

Зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день зросла з 19 до 29%. Ще 23% сказали, що виходять один раз на день. 

 

37% опитаних заявили, що виходять лише раз на кілька днів, а 11% – взагалі намагаються не виходити.

Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані. Також вказується, що частіше виходять з дому ті, хто менше дивиться новини.

Дослідження проходило 24-25 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,8%.

Що було раніше: Понад 90% киян заявили, що підтримують вимогу носити маски у громадських місцях під час карантину, водночас майже третина проти заборони на відвідування парків, лісів і прибережних зон.

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Передісторія: 

  • З 6 квітн в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 особи, ходити у громадських місцях без маски, а також гуляти у парках у зв’язку з пандемією коронавірусу.
  • 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
  • 24 квітня уряд оприлюднив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинсвяткування
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