Третина киян проти заборони на відвідування парків під час карантину

Понад 90% киян підтримують вимогу носити маски у громадських місцях під час карантину, водночас майже третина проти заборони на відвідування парків, лісів і прибережних зон.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного на початку квітня

Дослівно: "92% підтримують запровадження вимоги обов’язкового носіння маски в громадських місцях. 71% – підтримують рішення міської влади Києва про закриття метро на час карантину (21% – проти)".

Деталі: 65% опитаних не заперечують щодо обмежень на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину. Водночас 31% – виступає проти цієї заборони.

При цьому 53% киян зазначили, що бачать реальною загрозу коронавірусу для себе та своєї сім’ї. 40% дотримуються протилежної думки.



59% опитаних зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. З них 21% зазначили, що продовжують працювати в звичному режимі після запровадження обмежень, 22% – працюють дистанційно, 13% – знаходяться у відпустці за власним бажанням і лише 3% – втратили роботу.

Дослідження громадської думки проходило 4-7 квітня. Методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2000 мешканців Києва від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: