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Третина киян проти заборони на відвідування парків під час карантину

Понеділок, 13 квітня 2020, 10:57
Третина киян проти заборони на відвідування парків під час карантину

Понад 90% киян підтримують вимогу носити маски у громадських місцях під час карантину, водночас майже третина проти заборони на відвідування парків, лісів і прибережних зон.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного на початку квітня

Дослівно: "92% підтримують запровадження вимоги обов’язкового носіння маски в громадських місцях. 71% – підтримують рішення міської влади Києва про закриття метро на час карантину (21% – проти)".

 

Деталі: 65% опитаних не заперечують щодо обмежень на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину. Водночас 31% – виступає проти цієї заборони.

При цьому 53% киян зазначили, що бачать реальною загрозу коронавірусу для себе та своєї сім’ї. 40% дотримуються  протилежної думки. 

59% опитаних зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. З них 21% зазначили, що продовжують працювати в звичному режимі після запровадження обмежень, 22% – працюють дистанційно, 13% – знаходяться у відпустці за власним бажанням і лише 3% – втратили роботу. 

 

Дослідження громадської думки проходило 4-7 квітня. Методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2000 мешканців Києва від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності не більше 2,2%.  

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Передісторія: 

  • В Україні із 12 березня до 24 квітня запровадили карантин. Міста позакривали усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрили, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Пропуск у наземний транспорт здійснюється за спецперепусками, які видають лише окремим категоріям людей.
  • 30 березня Кличко посварив киян за пікніки, заявивши, що якщо будуть "шатанія" і тусовки – то буде катастрофа.
  • 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину
  • З 6 квітн, в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також заборонено гуляти у парках.

Українська правда

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Теми: опитуванняКиївкарантинкоронавірус
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