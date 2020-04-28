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Три четверти украинцев будут сидеть дома на майские – опрос

Вторник, 28 апреля 2020, 12:21
Три четверти украинцев будут сидеть дома на майские – опрос

74% украинцев намерены провести майские праздники дома, 8% планируют посетить родных и только 1% запланировал путешествие по Украине.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 24-25 апреля

Дословно: "Три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные. 17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% – провести время с друзьями или знакомыми, 1% – поехать в путешествие по стране". 

 

Детали: О желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители Запада и Центра, жители сел.

Навестить родных и близких больше хотят молодые, мужчины и более обеспеченные респонденты.  

 

За последние две недели количество людей, которые считают карантин в связи с коронавирусом слишком жесткой или мягкой мерой, фактически не изменилось. До сих пор 61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с COVID-19, как оптимальные, 14% считают их слишком жесткими, а 16% – слишком мягкими. 

 

Вместе с тем за последние две недели заметно выросло количество тех, кто, несмотря на карантин, выходит из дома чаще.

В частности, количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%. Еще 23% сказали, что выходят один раз в день. 

 

37% опрошенных заявили, что выходят только раз в несколько дней, а 11% – вообще стараются не выходить.

Чаще находятся дома женщины, старшие люди и самые бедные опрошенные. Также указывается, что чаще выходят из дома те, кто меньше смотрит новости.

Исследование проходило 24-25 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,8%.

Что было раньше: Более 90% киевлян заявили, что поддерживают требование носить маски в общественных местах во время карантина, вместе с тем почти треть против запрета на посещение парков, лесов и прибрежных зон.

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Предыстория:

  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски и гулять в парках в связи с пандемией коронавируса.
  • 22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
  • 24 апреля правительство обнародовало четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинпразднования
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