Кличко показав, як дубасить грушу на карантині

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував відео своїх тренувань під час карантину, мер для підтримання форми використовує підручні засоби, як то подовжувач.

Джерело: Facebook-сторінка мера столиці

Пряма мова: "Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "знаряддям".

Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше".

Деталі: Займається Кличко прямо у своєму кабінеті. Замість скакалки він використовує подовжувач, відтискається та дубасить маленьку боксерську грушу прямо на макеті оновленої Європейської площі Києва.

Що було раніше: 28 квітня Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу послаблення карантинних обмежень, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих COVID-19.

У Києві почнуть відкривати непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кав‘ярні і ресторани (на виніс). Дозволять гуляти у парках і скверах, проте з обмеженнями.