Кличко показав, як дубасить грушу на карантині

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував відео своїх тренувань під час карантину, мер для підтримання форми використовує підручні засоби, як то подовжувач.

Джерело: Facebook-сторінка мера столиці

Пряма мова: "Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "знаряддям".

Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше".

Деталі: Займається Кличко прямо у своєму кабінеті. Замість скакалки він використовує подовжувач, відтискається та дубасить маленьку боксерську грушу прямо на макеті оновленої Європейської площі Києва.

Наразі у столиці заборонено займатися на спортивних майданчиках. Водночас, 6 квітня, чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, поліцейські зловили його на іншому березі.

На нього склали адміністративний протокол за статтею про порушення карантину. Ця санкція передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу, але суд відмовився розглядати цю справу.

28 квітня цей чоловік приїхав під будівлю Міністерства внутрішніх справ на коні, щоб передати звернення до міністра Арсена Авакова.

Проблему заборони також піднімали на засіданні Кабміну. Урядовці дозволили спортсменам, які представляють Україну на різних міжнародних змаганнях, тренуватися наодинці, проте не в спортзалах.

Що було раніше: 28 квітня Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу послаблення карантинних обмежень, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих COVID-19.

У Києві почнуть відкривати непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кав‘ярні і ресторани (на виніс). Дозволять гуляти у парках і скверах, проте з обмеженнями.

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