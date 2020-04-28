Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко показав, як дубасить грушу на карантині

Вівторок, 28 квітня 2020, 18:14
Кличко показав, як дубасить грушу на карантині

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував відео своїх тренувань під час карантину, мер для підтримання форми використовує підручні засоби, як то подовжувач.

Джерело: Facebook-сторінка мера столиці

Пряма мова: "Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "знаряддям".

Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше".

Деталі: Займається Кличко прямо у своєму кабінеті. Замість скакалки він використовує подовжувач, відтискається та дубасить маленьку боксерську грушу прямо на макеті оновленої Європейської площі Києва.

Наразі у столиці заборонено займатися на спортивних майданчиках. Водночас, 6 квітня, чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, поліцейські зловили його на іншому березі.

На нього склали адміністративний протокол за статтею про порушення карантину. Ця санкція передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу, але суд відмовився розглядати цю справу.

28 квітня цей чоловік приїхав під будівлю Міністерства внутрішніх справ на коні, щоб передати звернення до міністра Арсена Авакова.

Проблему заборони також піднімали на засіданні Кабміну. Урядовці дозволили спортсменам, які представляють Україну на різних міжнародних змаганнях, тренуватися наодинці, проте не в спортзалах.

Що було раніше: 28 квітня Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу послаблення карантинних обмежень, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих COVID-19.

У Києві почнуть відкривати непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кав‘ярні і ресторани (на виніс). Дозволять гуляти у парках і скверах, проте з обмеженнями.

Знати більше: Один день з Віталієм Кличком. Гаряча вода, парковки, міст, боксери-чемпіони та прийом в АП

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївкарантинкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
Віталій Кличко
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Останні новини
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
Усі новини...
Реклама: