Кличко показав, як дубасить грушу на карантині

1781 перегляд
Вівторок, 28 квітня 2020, 18:14

Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував відео своїх тренувань під час карантину, мер для підтримання форми використовує підручні засоби, як то подовжувач.

Джерело: Facebook-сторінка мера столиці

Пряма мова: "Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім'ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним "знаряддям".

Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше".

Деталі: Займається Кличко прямо у своєму кабінеті. Замість скакалки він використовує подовжувач, відтискається та дубасить маленьку боксерську грушу прямо на макеті оновленої Європейської площі Києва.

Що було раніше: 28 квітня Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу послаблення карантинних обмежень, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих COVID-19.

У Києві почнуть відкривати непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кав‘ярні і ресторани (на виніс). Дозволять гуляти у парках і скверах, проте з обмеженнями.

Українська правда
Теми: Віталій Кличко Київ карантин коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко розповів, як і коли Київ почне виходити з карантину 28 квітня 2020, 12:25
Кличко звільнив свого заступника через інцидент із поліцією 27 квітня 2020, 12:18
Коронавірус підхопили ще 20 семінаристів Києво-Печерської лаври 27 квітня 2020, 12:18
Усі новини
Головні новини
За крісло головного податківця країни поборються 6 претендентів
Ключовим фігурантом справи MH17 виявився заступник голови Прикордонслужби РФ – Bellingcat
Історичний момент: Зеленський підписав закон про ринок землі
Саакашвілі говорить депутатам уже більше про позицію радника Зеленського
Усі новини
психологія

Криза 30-річних: чому ми не такі щасливі, якими здаються інші

поради

Краще вам ретельно помити свою еко-пляшку. І ось чому