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Кличко показал, как дубасит грушу на карантине

Вторник, 28 апреля 2020, 18:14
Кличко показал, как дубасит грушу на карантине

Городской глава Киева Виталий Кличко опубликовал видео своих тренировок во время карантина, мэр для поддержания формы использует подручные средства, такие как удлинитель.

Источник: Facebook-страница мэра столицы

Прямая речь: "Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "орудием".

Держаться, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно скорее".

Детали: Занимается Кличко прямо в своем кабинете. Вместо скакалки он использует удлинитель, отжимается и дубасит маленькую боксерскую грушу прямо на макете обновленной Европейской площади Киева.

Сейчас в столице запрещено заниматься на спортивных площадках. В то же время, 6 апреля, мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

На него составили административный протокол по статье о нарушении карантина. Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа, но суд отказался рассматривать это дело.

28 апреля этот мужчина приехал в здание Министерства внутренних дел на лошади, чтобы передать обращение к министру Арсену Авакову.

Проблему запрета также поднимали на заседании Кабмина. Чиновники позволили спортсменам, представляющим Украину на различных международных соревнованиях, тренироваться в одиночестве, однако не в спортзалах.

Что было раньше: 28 апреля Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который может начаться 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных COVID-19.

В Киеве начнут открывать непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, кафе и рестораны (на вынос). Позволят гулять в парках и скверах, однако с ограничениями.

Знать больше: Один день с Виталием Кличко. Горячая вода, парковки, мост, боксеры-чемпионы и прием в АП

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевкарантинкоронавирусCovid-2019
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