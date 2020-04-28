Кличко показал, как дубасит грушу на карантине

Городской глава Киева Виталий Кличко опубликовал видео своих тренировок во время карантина, мэр для поддержания формы использует подручные средства, такие как удлинитель.

Источник: Facebook-страница мэра столицы

Прямая речь: "Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "орудием".

Держаться, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно скорее".

Детали: Занимается Кличко прямо в своем кабинете. Вместо скакалки он использует удлинитель, отжимается и дубасит маленькую боксерскую грушу прямо на макете обновленной Европейской площади Киева.