Кличко показал, как дубасит грушу на карантине

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Вторник, 28 апреля 2020, 18:14

Городской глава Киева Виталий Кличко опубликовал видео своих тренировок во время карантина, мэр для поддержания формы использует подручные средства, такие как удлинитель.

Источник: Facebook-страница мэра столицы

Прямая речь: "Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разным подручным "орудием".

Держаться, чтобы первый этап ослабления ограничений наступил как можно скорее".

Детали: Занимается Кличко прямо в своем кабинете. Вместо скакалки он использует удлинитель, отжимается и дубасит маленькую боксерскую грушу прямо на макете обновленной Европейской площади Киева.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко Киев карантин коронавирус Covid-2019


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