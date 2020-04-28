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У Почаївській психоневрологічній лікарні спалах COVID-19

Вівторок, 28 квітня 2020, 19:09
У Почаївській психоневрологічній лікарні спалах COVID-19

У кількох працівників Почаївської обласної психоневрологічної лікарні та 26 пацієнтів лікарні підтвердили захворювання на коронавірусну інфекцію.

Джерело: пресслужба офісу омбудсмена

Пряма мова головного лікаря закладу Лариси Василюк: "Станом на 27 квітня у 26 пацієнтів відділення для чоловіків було лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію COVID-19. Четверо з них переведено до центральної міської лікарні Почаєва, у решти перебіг захворювання наразі проходить у легкій формі".

Деталі: За словами Василюк, хворобу підчепили і працівники закладу, зокрема, сама головна лікарка. Василюк наразі перебуває на лікування у Тернопільської центральній обласній лікарні.

Жінка додала, що крім неї, ще один лікар перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні з діагнозом COVID-19.

У разі загострення, хворих будуть направляти до Кременецької центральної районної та Почаївської міської лікарень.

Вона зазначила, що 25 квітня забір зразків біологічних матеріалів для тестування на коронавірус взяли лише у 30-ти пацієнтів та персоналу, бо не вистачило пробірок для забору крові.

Пряма  мова Василюк: "Придбання пробірок профінансовано і після їх отримання, лікарнею будуть здійснені дослідження у решти пацієнтів і працівників. Результати досліджень очікуються".

Лікарня розрахована на 100 ліжко-місць, наразі у закладі перебуває 62 особи, серед них на стаціонарному лікуванні перебувають понад 40 пацієнтів.

Відзначається, що частина з тих, хто на стаціонарі, мешканці інших областей і навіть країн. У деяких втрачені документи, що посвідчують особу.

Василюк повідомила, що з 12 березня у лікарні діє карантин: на планове лікування не приймаються нові пацієнти, а пацієнти, стан яких дозволяє продовжувати лікування в амбулаторних умовах, виписуються.

Водночас, працівників закладу забезпечили засобами індивідуальними захисту у межах виділеного фінансування, тож засобів недостатньо.

Також у лікарні діє температурний скринінг працівників перед робочою зміною та ввели жорсткі обмеження для спілкування з відвідувачами і між пацієнтами відділення для чоловіків і жінок.

Передісторія:

  • У місті Почаїв, де розташована Почаївська лавра Московського патріархату, з 21 квітня ввели заборону на в'їзд та виїзд через спалах коронавірусу. Хворих виявили й у лаврі, проте там відмовлялися співпрацювати з владою у боротьбі з коронавірусом та визнавати, що серед жертв хвороби є монахи лаври.
  • Так, 13 квітня у Києві від коронавірусу помер монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.
  • Поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі.
  • 26 квітня у Кременецькому районі Тернопільщини, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, в зв'язку з різким зростанням кількості хворих на COVID-19, суттєво посилюють обмежувальні заходи.

Українська правда

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Теми: Тернопільська областькоронавірусCovid-2019
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