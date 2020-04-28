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В Почаевской психоневрологической больнице вспышка COVID-19

Вторник, 28 апреля 2020, 19:09
В Почаевской психоневрологической больнице вспышка COVID-19

В нескольких работников Почаевской областной психоневрологической больницы и 26 пациентов больницы подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией.

Источник: пресс-служба офиса омбудсмена

Прямая речь главного врача учреждения Ларисы Василюк: "По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин было лабораторно подтверждено коронавирусную инфекцию COVID-19. Четверо из них переведены в центральную городскую больницу Почаева, в остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме".

Детали: По словам Василюк, болезнь подцепили и работники заведения, в частности, сама главврач. Василюк сейчас находится на лечении в Тернопольской центральной областной больнице.

Женщина добавила, что кроме нее, еще один врач находится в реанимационном отделении областной больницы с диагнозом COVID-19.

В случае обострения, больных будут направлять в Кременецкую центральной районной и Почаевской городской больницы.

Она отметила, что 25 апреля забор образцов биологических материалов для тестирования на коронавирус взяли только в 30-ти пациентов и персонала, потому что не хватило пробирок для забора крови.

Прямая речь Василюк: "Приобретение пробирок профинансировано и после их получения, больницей будут осуществлены исследования в остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются".

Больница рассчитана на 100 койко-мест, сейчас в заведении находится 62 человека, среди них на стационарном лечении находятся более 40 пациентов.

Отмечается, что часть из тех, кто на стационаре, жители других областей и даже стран. В некоторых утраченные документы, удостоверяющие личность.

Василюк сообщила, что с 12 марта в больнице действует карантин: на плановое лечение не принимаются новые пациенты, а пациенты, состояние которых позволяет продолжать лечение в амбулаторных условиях, выписываются.

В то же время, работников заведения обеспечили средствами индивидуальной защиты в пределах выделенного финансирования, поэтому средств недостаточно.

Также в больнице действует температурный скрининг работников перед рабочей сменой и ввели жесткие ограничения для общения с посетителями и между пациентами отделения для мужчин и женщин.

Напомним: 

  • В городе Почаев, где расположена  Почаевская лавра Московского патриархата, с 21 апреля ввели запрет на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса. Больных обнаружили и в лавре, однако там отказывались сотрудничать с властями в борьбе с коронавирусом и признавать, что среди жертв болезни есть монахи лавры.
  • Так, 13 апреля в Киеве от коронавируса умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.
  • Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре.
  • 26 апреля в Кременецком районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных COVID-19, существенно усиливают ограничительные меры.

Украинская правда
Темы: Тернопольская областькоронавирусCovid-2019
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