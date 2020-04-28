В Почаевской психоневрологической больнице вспышка COVID-19

В нескольких работников Почаевской областной психоневрологической больницы и 26 пациентов больницы подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией.

Источник: пресс-служба офиса омбудсмена

Прямая речь главного врача учреждения Ларисы Василюк: "По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин было лабораторно подтверждено коронавирусную инфекцию COVID-19. Четверо из них переведены в центральную городскую больницу Почаева, в остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме".

Детали: По словам Василюк, болезнь подцепили и работники заведения, в частности, сама главврач. Василюк сейчас находится на лечении в Тернопольской центральной областной больнице.

Женщина добавила, что кроме нее, еще один врач находится в реанимационном отделении областной больницы с диагнозом COVID-19.

В случае обострения, больных будут направлять в Кременецкую центральной районной и Почаевской городской больницы.

Она отметила, что 25 апреля забор образцов биологических материалов для тестирования на коронавирус взяли только в 30-ти пациентов и персонала, потому что не хватило пробирок для забора крови.

Прямая речь Василюк: "Приобретение пробирок профинансировано и после их получения, больницей будут осуществлены исследования в остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются".

Больница рассчитана на 100 койко-мест, сейчас в заведении находится 62 человека, среди них на стационарном лечении находятся более 40 пациентов.

Отмечается, что часть из тех, кто на стационаре, жители других областей и даже стран. В некоторых утраченные документы, удостоверяющие личность.

Василюк сообщила, что с 12 марта в больнице действует карантин: на плановое лечение не принимаются новые пациенты, а пациенты, состояние которых позволяет продолжать лечение в амбулаторных условиях, выписываются.

В то же время, работников заведения обеспечили средствами индивидуальной защиты в пределах выделенного финансирования, поэтому средств недостаточно.

Также в больнице действует температурный скрининг работников перед рабочей сменой и ввели жесткие ограничения для общения с посетителями и между пациентами отделения для мужчин и женщин.

Напомним: