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Російські найманці вели обстріли по ділянці розведення – ООС

Середа, 29 квітня 2020, 07:22
Російські найманці вели обстріли по ділянці розведення – ООС

28 квітня бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один український захисник загинув внаслідок ворожого обстрілу. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Російські окупанти вели обстріли неподалік Кам’янки, Опитного, Павлополя, Старогнатівки.

"Мінськ" також порушували біля Кримського, Хутора Вільного, Оріхового, Новотошківського, Зайвевого. 

Окрім цього, російські найманці двічі здійснили обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. "Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші", –  стверджують військові. 

За попередніми даними розвідки, українські бійці поранили щонайменше двох російських окупантів.

Від початку поточної доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – запевняють у штабі.

Що передувало: Про загибель військовослужбовця внаслідок обстрілу штаб ООС повідомляв у вечірньому зведенні. 

Нагадаємо:

  • 11 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення сил і засобів допомогло зменшити кількість обстрілів у зоні ООС та повідомив про роботу над узгодженням нових ділянок.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасРозведення силОб'єднані сили на Донбасі
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