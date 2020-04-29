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Российские наемники вели обстрелы по участку разведения – ООС

Среда, 29 апреля 2020, 07:22
Российские наемники вели обстрелы по участку разведения – ООС

28 апреля боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский защитник погиб в результате вражеского обстрела.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: Российские оккупанты вели обстрелы неподалеку Каменки, Опытного, Павлополя, Старогнатовки.

"Минск" также нарушали возле Крымского, Хутора Вольного, Орехово, Новотошковского, Зайцевого.

Кроме этого, российские наемники дважды совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. "Украинская защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", – утверждают военные.

По предварительным данным разведки, украинские бойцы ранили не меньше двух российских оккупантов.

С начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – уверяют в штабе.

Что предшествовало: О гибели военнослужащего в результате обстрела штаб ООС сообщал в вечерней сводке.

Напомним:

  • 11 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС и сообщил о работе над согласованием новых участков.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассРазведение силОбъединенные силы на Донбассе
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