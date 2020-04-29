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Поліклініки відкриємо, щойно дозволить епідеміологічна ситуація – Степанов

Середа, 29 квітня 2020, 10:21
Поліклініки відкриємо, щойно дозволить епідеміологічна ситуація – Степанов

Міністерство охорони здоров’я відкриє поліклініки, коли епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 піде на спад.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Згідно обмежень, які було введено з карантином, у нас на сьогодні надається тільки ургентна (невідкладна – ред.) медична допомога. Те, що стосується планових обстежень у медичних закладах, прийому в поліклініках – вони зараз неможливі.

Але ми розуміємо, що є запит від громадян України. Як тільки дозволить наша епідеміологічна ситуація відкрити поліклініки, ми відразу це зробимо.

Ми кожного дня моніторимо ситуацію, аналізуємо ситуацію. Як тільки це буде дозволено в розрізі пом’якшення карантинних заходів, відразу це буде зроблено"

Інші подробиці: Степанова також спитали, які органи будуть контролювати дотримання карантинних заходів на продовольчих ринках, які планується відкрити, – міністр відповів, що основна в цьому Держпродспоживслужба. Також вона зможе закривати ринки-порушники.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів розробив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і передбачає пом’якшення обмежень залежно від кількості хворих на коронавірус та епідемічної ситуації загалом.
  • Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.
  • Водночас, і після послаблення карантину в разі збільшення кількості хворих уряд може повертатися до жорсткіших обмежень.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинМОЗздоров'ямедицинакоронавірус
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