Поліклініки відкриємо, щойно дозволить епідеміологічна ситуація – Степанов

Міністерство охорони здоров’я відкриє поліклініки, коли епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 піде на спад.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Згідно обмежень, які було введено з карантином, у нас на сьогодні надається тільки ургентна (невідкладена – ред.) медична допомога. Те, що стосується планових обстежень у медичних закладах, прийому в поліклініках – вони зараз неможливі.

Але ми розуміємо, що є запит від громадян України. Як тільки дозволить наша епідеміологічна ситуація відкрити поліклініки, ми відразу це зробимо.

Ми кожного дня моніторимо ситуацію, аналізуємо ситуацію. Як тільки це буде дозволено в розрізі пом’якшення карантинних заходів, відразу це буде зроблено"

Інші подробиці: Степанова також спитали, які органи будуть контролювати дотримання карантинних заходів на продовольчих ринках, які планується відкрити, – міністр відповів, що основна в цьому Держпродспоживслужба. Також вона зможе закривати ринки-порушники.