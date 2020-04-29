За витівку Ляшка під рестораном Тищенка взялась поліція

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Середа, 29 квітня 2020, 15:11

Правоохоронці столиці встановлюють обставини інциденту біля ресторану нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр", вхід до якого вдень 29 квітня замурував екснардеп, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "У мережі інтернет з’явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Дана подія зареєстрована у Журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події".

Деталі: На місці події працює слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Зазначається, що правова кваліфікація події буде надана пізніше.

Що було раніше: Лідер радикальної партії, яка не потрапила до парламенту, Олег Ляшко замурував піноблоками ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр".

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народепа Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.

Українська правда
Теми: поліція Ляшко Київ


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