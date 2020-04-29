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За витівку Ляшка під рестораном Тищенка взялась поліція

Середа, 29 квітня 2020, 15:11
За витівку Ляшка під рестораном Тищенка взялась поліція

Правоохоронці столиці встановлюють обставини інциденту біля ресторану нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр", вхід до якого вдень 29 квітня замурував екснардеп, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "У мережі інтернет з’явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Дана подія зареєстрована у Журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події".

Деталі: На місці події працює слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Зазначається, що правова кваліфікація події буде надана пізніше.

Що було раніше: Лідер радикальної партії, яка не потрапила до парламенту, Олег Ляшко замурував піноблоками ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр".

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народепа Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.

Українська правда

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Теми: поліціяЛяшко ОлегКиїв
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