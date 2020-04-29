За выходку Ляшко под рестораном Тищенко взялась полиция

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Среда, 29 апреля 2020, 15:11

Правоохранители столицы устанавливают обстоятельства инцидента возле ресторана нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр", вход в который днем 29 апреля замуровал экс-нардеп, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "В сети интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях".

Детали: На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

Отмечается, что правовая квалификация события будет предоставлена ​​позже.

Что было раньше: Лидер радикальной партии, которая не попала в парламент, Олег Ляшко замуровал пеноблоками ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр".

Предыстория:

  • Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана нардепа Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников. 

Украинская правда
Темы: полиция Ляшко Киев


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