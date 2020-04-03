ЄС скасував митні збори та ПДВ на імпорт медичного обладнання

Європейська комісія схвалила прохання держав-членів та Великої Британії тимчасово відмовитись від митних зборів та ПДВ на імпорт медичного обладнання та засобів захисту із третіх країн з метою допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

Це рішення допоможе фінансово спростити отримання медичного обладнання, якого потребують лікарі, медсестри та пацієнти.

Рішення поширюється на маски та захисні засоби, а також набори для тестування, апарати штучної вентиляції легенів та інше медичне обладнання.

Рішення застосовуватиметься протягом 6 місяців з можливістю подальшого продовження.

20 березня Комісія запропонувала всім державам-членам, а також Британії подати прохання про відмову від сплати митних платежів та ПДВ на імпорт захисного та іншого медичного обладнання з третіх країн.

Усі держави-члени та Британія зробили це. Сьогоднішнє рішення набуває чинності заднім числом з 30 січня.

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