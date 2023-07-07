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Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 14:10
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Російський диктатор Путін. Фото з сайту Кремля

Санкції Євросоюзу проти Росії посилюватимуться з часом і матимуть дедалі більший довгостроковий вплив на економіку РФ.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося із відповідним звітом Європейської комісії.

"Ефект від цих санкцій з часом ще більше посилиться, оскільки вони мають структурний, довгостроковий вплив на російський бюджет, фінансові ринки, іноземні інвестиції та промислову і технологічну базу у РФ", – йдеться у звіті.

Зазначається, що санкції, які припинили імпорт з Росії до ЄС на суму близько 91 млрд євро, "значно погіршили промисловий і технологічний потенціал РФ".

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За оцінками доповіді, цього року майже третина федерального бюджету Росії буде витрачена на оборону і внутрішню безпеку.

Автори стверджують, що завдяки заходам, спрямованим на мінімізацію наслідків для держав-членів, вплив санкцій на ЄС вдалося стримати, але в деяких сферах він був "відчутним", головним чином через контрзаходи Росії, а також через російсько-українську війну і пов'язане з нею зростання цін.

Експорт ЄС до Росії та імпорт з РФ впали більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком. Водночас йдеться в документі, Москва змогла накопичити деякі матеріали, а також отримати деякі заборонені товари та інші технології-замінники з третіх країн, включаючи Китай, Казахстан, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

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Раніше повідомлялося, що імпорт російської нафти до країн ЄС знизився на 90% порівняно з обсягами до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій. 

Серед іншого, він передбачає заборону заходити в порти і шлюзи ЄС суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанкційної нафти чи нафти, купленої за ціною вищою за граничну. 

Також завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн. 

Теми: санкціїРосіяЄС
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