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Відкриття лінії зіткнення – серед тем "нормандської зустрічі" міністрів

Четвер, 30 квітня 2020, 10:39
Відкриття лінії зіткнення – серед тем нормандської зустрічі міністрів

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України 30 квітня проведуть відеоконференцію в "нормандському форматі" щодо ситуації на сході України – зокрема, поговорять про відкриття лінії зіткнення.

Джерело: DW з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса

Деталі: Перед відеоконференцією міністр закордонних справ ФРН звернув увагу на жорсткий вплив пандемії COVID-19 на населення Донбасу, а також на те, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість без обмежень та перешкод працювати на всій території України.

Пряма мова: "Закриття лінії зіткнення особливо тяжко позначилося на людях похилого віку... Тому ми обговорюватимемо відкриття лінії зіткнення та питання пунктів в'їзду-виїзду..

Без об'єктивної оцінки СММ домовленості неможливо імплементувати. Взаємна недовіра занадто велика. Росія це також знає, тож повинна вплинути на сепаратистів.

Ми хочемо повною мірою втілити в життя рішення, яких ми досягли на зустрічі в нормандському форматі в Парижі в грудні (2019 року – ред.)".

Інші подробиці: Маас відзначив прогрес у питанні обміну утримуваними особами.

За його словами, сторони переговорів хочуть дати чіткий політичний мандат на імплементацію тристоронньою контактною групою інших рішень.

Цьому передувало: 29 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що основна мета відеоконференції голів МЗС – оцінити те, що було зроблено після грудневого паризького саміту керівників чотирьох держав.

Також, за його словами, треба встановити причини, чому "відбувається стагнація", та "напрацювати нариси рішень існуючих проблем і надати імпульс тристоронній контактній групі для їх імплементації".

Теми: ДонбасОБСЄнормандський формат
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