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Открытие линии соприкосновения – среди тем "нормандской встречи" министров

Четверг, 30 апреля 2020, 10:39
Открытие линии соприкосновения – среди тем нормандской встречи министров

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины 30 апреля проведут видеоконференцию в "нормандском формате" по ситуации на востоке Украины – в частности, поговорят об открытии линии соприкосновения.

Источник: DW со ссылкой на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса

Детали: Перед видеоконференцией министр иностранных дел ФРГ обратил внимание на жесткое влияние пандемии COVID-19 на население Донбасса, а также на то, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь возможность без ограничений и препятствий работать на всей территории Украины.

Прямая речь: "Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на стариках... Поэтому мы будем обсуждать открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов въезда-выезда…

Без объективной оценки СММ договоренности невозможно имплементировать. Взаимное недоверие слишком велико. Россия это также знает, поэтому должна повлиять на сепаратистов.

Мы хотим в полной мере воплотить в жизнь решения, которых мы достигли на встрече в нормандском формате в Париже в декабре (2019 года – ред.)".

Другие подробности: Маас отметил прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

По его словам, стороны переговоров хотят дать четкий политический мандат на имплементацию трехсторонней контактной группой других решений.

Этому предшествовало: 29 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что основная цель видеоконференции глав МИД – оценить, что было сделано после декабрьского парижского саммита глав четырех государств.

Также, по его словам, надо установить причины, почему "происходит стагнация", и "наработать наброски решений существующих проблем и придать импульс трехсторонний контактной группе для их имплементации".

Темы: ДонбассОБСЕнормандский формат
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