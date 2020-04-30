"Голос" звернеться до НАЗК і НАБУ через "корупційні" листи Гереги

Фракція партії "Голос" проситиме Національне агентство із запобігання корупції розслідувати розсилку листів нардепом Олександром Герегою з закликом купувати маски в його магазині "Епіцентр", оскільки такі дії депутата є корупцією.

Джерело: пресслужба партії з посиланням на нардепа від "Голосу" Андрія Осадчука

Пряма мова: "Я можу підтвердити, що на мою офіційну поштову адресу депутата Верховної Ради надходила комерційна пропозиція з офіційної поштової адреси депутата Верховної Ради Гереги з пропозицією купити захисні маски, костюми та інші засоби захисту. Аналогічні пропозиції надходили на адреси інших депутатів фракції "Голос".

Я особисто вбачаю в цих діях корупційне правопорушення, а саме дії в режимі реального конфлікту інтересів".

Деталі: Тому, за словами Осадчука, депутати проситимуть НАЗК розслідувати цей інцидент, дати йому правову оцінку і притягнути винних до відповідальності.

Нардеп додав, що, проаналізувавши офіційні повідомлення Офісу президента і різних посадовців стосовно доставки в Україну гуманітарного вантажу транспортним літаком "Мрія", "Голос" побачив ознаки "зловживання службовим становищем в інтересах підприємницьких структур".

Тому парламентарі також звернуться до НАЗК і НАБУ з проханням провести перевірку всіх обставин організації доставки гуманітарного вантажу "Мрією" з Китаю до України.

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