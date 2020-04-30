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"Голос" звернеться до НАЗК і НАБУ через "корупційні" листи Гереги

Четвер, 30 квітня 2020, 13:51
Голос звернеться до НАЗК і НАБУ через корупційні листи Гереги

Фракція партії "Голос" проситиме Національне агентство із запобігання корупції розслідувати розсилку листів нардепом Олександром Герегою з закликом купувати маски в його магазині "Епіцентр", оскільки такі дії депутата є корупцією.

Джерело: пресслужба партії з посиланням на нардепа від "Голосу" Андрія Осадчука

Пряма мова: "Я можу підтвердити, що на мою офіційну поштову адресу депутата Верховної Ради надходила комерційна пропозиція з офіційної поштової адреси депутата Верховної Ради Гереги з пропозицією купити захисні маски, костюми та інші засоби захисту. Аналогічні пропозиції надходили на адреси інших депутатів фракції "Голос".

Я особисто вбачаю в цих діях корупційне правопорушення, а саме дії в режимі реального конфлікту інтересів".

Деталі: Тому, за словами Осадчука, депутати проситимуть НАЗК розслідувати цей інцидент, дати йому правову оцінку і притягнути винних до відповідальності.

Нардеп додав, що, проаналізувавши офіційні повідомлення Офісу президента і різних посадовців стосовно доставки в Україну гуманітарного вантажу транспортним літаком "Мрія", "Голос" побачив ознаки "зловживання службовим становищем в інтересах підприємницьких структур".

Тому парламентарі також звернуться до НАЗК і НАБУ з проханням провести перевірку всіх обставин організації доставки гуманітарного вантажу "Мрією" з Китаю до України. 

Передісторія:

  • Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".
  • У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.
  • 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
  • Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що "наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".
  • Пізніше в Офісі президента повідомили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу була гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.  
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що КП "Фармація" купувало 50 тисяч масок в "Епіцентру" для продажу в комунальних аптеках.

Українська правда

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Теми: Верховна РадакоронавірусГолоскорупція
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