"Голос" обратится в НАПК и НАБУ из-за "коррупционных" писем Гереги
Фракция партии "Голос" будет просить Национальное агентство по предупреждению коррупции расследовать рассылку писем нардепом Александром Герегой с призывом покупать маски в его магазине "Эпицентр", поскольку такие действия депутата являются коррупцией.
Источник: пресс-служба партии со ссылкой на нардепа от "Голоса" Андрея Осадчука
Прямая речь: "Я могу подтвердить, что на мой официальный почтовый адрес депутата Верховной Рады поступало коммерческое предложение с официального почтового адреса депутата Верховной Рады Гереги с предложением купить защитные маски, костюмы и другие средства защиты. Аналогичные предложения поступали на адреса других депутатов фракции "Голос".
Я лично вижу в этих действиях коррупционное правонарушение, а именно действия в режиме реального конфликта интересов".
Детали: Поэтому, по словам Осадчука, депутаты будут просить НАПК расследовать этот инцидент, дать ему правовую оценку и привлечь виновных к ответственности.
Нардеп добавил, что, проанализировав официальные сообщения Офиса президента и различных должностных лиц относительно доставки в Украину гуманитарного груза транспортным самолетом "Мрия", "Голос" увидел признаки "злоупотребления служебным положением в интересах предпринимательских структур".
Поэтому парламентарии также обратятся к НАПК и НАБУ с просьбой провести проверку всех обстоятельств организации доставки гуманитарного груза "Мрией" из Китая в Украину.
Предыстория:
- Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
- В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.
- 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.
- Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".
- Позже в Офисе президента сообщили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза была гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что КП "Фармация" покупало 50 тысяч масок у компании нардепа Александра Гереги "Эпицентр К" для продажи в коммунальных аптеках.