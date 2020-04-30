"Голос" обратится в НАПК и НАБУ из-за "коррупционных" писем Гереги

Фракция партии "Голос" будет просить Национальное агентство по предупреждению коррупции расследовать рассылку писем нардепом Александром Герегой с призывом покупать маски в его магазине "Эпицентр", поскольку такие действия депутата являются коррупцией.

Источник: пресс-служба партии со ссылкой на нардепа от "Голоса" Андрея Осадчука

Прямая речь: "Я могу подтвердить, что на мой официальный почтовый адрес депутата Верховной Рады поступало коммерческое предложение с официального почтового адреса депутата Верховной Рады Гереги с предложением купить защитные маски, костюмы и другие средства защиты. Аналогичные предложения поступали на адреса других депутатов фракции "Голос".

Я лично вижу в этих действиях коррупционное правонарушение, а именно действия в режиме реального конфликта интересов".

Детали: Поэтому, по словам Осадчука, депутаты будут просить НАПК расследовать этот инцидент, дать ему правовую оценку и привлечь виновных к ответственности.

Нардеп добавил, что, проанализировав официальные сообщения Офиса президента и различных должностных лиц относительно доставки в Украину гуманитарного груза транспортным самолетом "Мрия", "Голос" увидел признаки "злоупотребления служебным положением в интересах предпринимательских структур".

Поэтому парламентарии также обратятся к НАПК и НАБУ с просьбой провести проверку всех обстоятельств организации доставки гуманитарного груза "Мрией" из Китая в Украину.

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