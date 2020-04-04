Працівник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус

У одного працівника київського підприємства державного концерну "Укроборонпром" діагностували коронавірус. Хворий перебував вдома.

Джерело: повідомлення пресслужби "Укроборонпрому"

Дослівно: "Випадок зареєстровано не на виробництві, співробітник перебував вдома, у відпустці. Наразі він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, на жаль, у стабільно важкому стані".

Деталі: У пресслужбі стверджують, що хворий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував завдяки карантинним обмеженням на підприємстві. "Оскільки з початком національного карантину на підприємстві щоденно виходили на роботу не більше 40 працівників", – пояснюють у концерні.

Повідомляється, що вірус виявили у літнього токаря, який востаннє був на роботі 20 березня. Вдома він відчував погіршення стану та викликав швидку. Чоловіка госпіталізували в інфекційне відділення однієї із столичних лікарень.

Зазначається, що відповідні органи встановили всіх, хто міг контактувати із хворим. Нині вони перебувають вдома на обсервації.

Окрім того, приміщення, де два тижні тому працював чоловік, дезінфікували та законсервували на 14 днів.

"На всіх підприємствах три тижні поспіль здійснюється щоденний моніторинг температури тіла працівників та відвідувачів, закриті їдальні та кафетерії, обмежено доступ сторонніх осіб, відмінено всі закордонні відрядження, введено режим фінансової економії", – йдеться у повідомленні.

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