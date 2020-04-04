Ексзаступник генпрокурора: Венедіктова вимагала оголосити підозру Стерненку

Колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку. Останній, захищаючись від нападників, наніс одному смертельне поранення.

Джерело: інтерв’ю Трепака для УП "Віктор Трепак: Венедіктова була вкрай незадоволена моєю позицією у справі Стерненка"

Пряма мова: "Саме через цю справу у мене стався серйозний конфлікт з новим генпрокурором. Венедіктова виявила величезну зацікавленість до цієї справи і при першій же розмові про неї сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину".

Деталі: За словами Трепака, він був вражений такою постановкою питання. "Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і достеменно не знаючи її обставин?", – додав колишній заступник.

Він відповів Венедіктовій, що підстав для оголошення підозри немає, а значить вона буде незаконною.

"Генпрокурор була вкрай незадоволена моєю позицією", – стверджує Трепак.

Після розмови із керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть цю справу, також було вирішено, що "підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає".

Після того генпрокурору направили рапорт із аргументацією щодо відсутністі підстав для повідомлення про підозру Стерненку.

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Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву на звільнення.

25 березня в Офісі Генерального прокурора пройшла зустріч Венедіктової з мііністром МВС Арсеном Аваковим та голова Нацполіції Ігорем Клименком, на якій обговорювали стан досудового розслідування у справі Павла Шеремета.

Поруч із справою Шеремета на нараді названо актуальною та резонансною справу активіста Стерненка, на якого було вчинено кілька замахів, і в ході одного з яких загинув нападник.

Сама ж Венедіктова заявила, що відставка Віктора Трепака – його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп Олександр Дубінський у Верховній Раді, коли розглядалось її призначення на посаду.