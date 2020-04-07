Авіакатастрофа МАУ: Україна чекає пояснення слів іранського депутата про "гарну роботу військових"

Україна очікує негайного пояснення від Ірану заяви члена національного парламенту про "гарне виконання своїх обов’язків" іранськими військовими. Депутат мав на увазі збиття пасажирського літака авіакомпанії "МАУ".

Джерело: віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко у Twitter

Пряма мова: "Ми очікуємо негайного пояснення від Ірану з приводу цієї прикрої заяви. Вона показує повну неповагу до людського життя. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану втратили своїх близьких під час нападу на беззахисний цивільний літак".

Деталі: Член юридичного комітету парламенту Ірану Хассан Норузі заявив, що іранські військові, збивши український літак, добре виконали свою роботу. За його словами, літак рухався дуже підозріло.

Передісторія:

8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).

11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.

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