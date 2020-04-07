Трепак про "справу Вакарчука": Венедіктова маніпулює

Ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак заявляє, що, говорячи генпрокурорці Ірині Венедіктовій про відкриття провадження відносно нардепа Святослава Вакарчука, він намагався виправити ситуацію з цією справою – зокрема привести її у відповідність до закону.

Джерело: блог Трепака на "Українській правді"

Пряма мова: "Можу ствердно сказати, що Ірина Венедіктова вчергове лукавить і маніпулює.

Насправді йшлося про виправлення ситуації, до якої призвели дії слідчих ДФС, що були пов'язані з недотриманням передбаченого законом порядку внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей про можливе вчинення злочину народним депутатом України".

Деталі: Трепак пояснив, що за заявою ексзаступника керівника адміністрації президента Януковича Андрія Портнова у середині березня слідчі Державної фіскальної служби зареєстрували кримінальне провадження стосовно народного депутата Святослава Вакарчука за ч. 3 ст. 209 КК (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Але це не узгоджувалось з вимогами КПК, оскільки у грудні 2019 року КПК доповнили ст. 482-2, за якою відкривати провадження відносно нардепа може лише генпрокурор.

У зв'язку з цим в.о. керівника департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби Тарас Дунас написав рапорт на ім'я генпрокурора Венедіктової, у якому вказав на порушення закону і на необхідність виправлення цієї ситуації відповідно до закону.

За словами Трепака, він погодив цей рапорт і заніс його Венедіктовій. Але вона не прийняла ніякого рішення і сказала, щоб він залишив рапорт у неї.

Трепак додав, що це питання він також піднімав на службовій нараді за участю нового генпрокурора.

Також, за його словами, суть цієї проблеми у безпосередній розмові з Венедіктовою пояснювали Дунас, його заступник Анна Благовісна і начальник управління нагляду за додержанням законів ДФС Анатолій Коваленко.

Трепак зазначив, що тоді Венедіктова висловила інше бачення – вона запропонувала, щоб хтось з прокурорів Офісу генпрокурора зареєстрував провадження за ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації), щоб далі направити його до НАБУ.

Але, за словами Трепака, це не узгоджувалось з законом з двох причин: рішення стосовно нардепа має прийняти генпрокурор і у заяві Портнова йшлося про інший ймовірний злочин.

Тому Трепак направив листа в.о. голови ДФС Сергію Солодченку з вимогою провести перевірку за фактом порушення вимог КПК при внесенні вказаних відомостей до ЄРДР та невідкладно направити згадані матеріали до Офісу генпрокурора для прийняття генпрокурором рішення відповідно до КПК.

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю УП заявила, що її колишній заступник Віктор Трепак пропонував їй "легалізувати" незаконне відкриття справи проти лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

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