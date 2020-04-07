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Кличко: На обсервації в Києві 207 людей, готові прийняти ще 3 тисячі

Вівторок, 7 квітня 2020, 12:36
Кличко: На обсервації в Києві 207 людей, готові прийняти ще 3 тисячі
фото: Анастасія Олексенко

У зв’язку із епідемією коронавірусної інфекції для двотижневої обсервації осіб, які прибувають з-за кордону, в Києві підготували 3 тисячі місць у готелях та базах відпочинку

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 7 квітня

Пряма мова: "Уряд запровадив обов’язкову процедуру обсервації для всіх, хто прибуває з-за кордону. Кілька готелів та баз відпочинку для обсервації підготували міністерства. Це об’єкти, що перебувають на їх балансі. Столиця також підготувала вже 4 таких бази для киян. Таким чином, Київ тепер може надати 3 тисячі місць для тих, хто буде проходити обсервацію".

Деталі: Кличко повідомив, що на сьогодні в Києві на обсервації перебуває 207 людей. У найближчі дні очікується ще кілька літаків з українцями, які повертаються з-за кордону, але скільки з них киян невідомо.

Що передувало: 30 березня столичний готель Міністерства оборони "Козацький" розмістив 100 людей, які прибули з Балі та Катару.

Перед цим пасажири, які двома рейсами прилетіли з Катару, заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. Всі були від початку згодні на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях. Частина пасажирів відмовлялася погоджуватись на обсервацію.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Заперечення, гнів, обсервація. Фотоісторія українців, які з Балі потрапили в "Козацький"

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Теми: КиївкарантинВіталій Кличкокоронавірус
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