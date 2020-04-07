Скороход заявила, що у її немовляти підтвердили коронавірус

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Вівторок, 7 квітня 2020, 22:00

До інфекційної столичної лікарні із діагнозом коронавірус потрапило немовля депутатки Ганни Скороход, у дитини та жінки тест на COVID-19 позитивний.

Джерело: нардеп Ганна Скороход в ефірі ТСН

Пряма мова Скороход: "COVID-19 підтверджений у нас обох. Але там ще багато додатково (треба здати – УП) купу аналізів.

Деталі: Депутат зазначила, що у неї наразі піднялася температура, кидає в жар, слабкість. У дитини стан стабільний.

Їм обом колють антибіотики.

Передісторія: Позафракційна нардеп Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.

Що передувало: 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційник Сергій Рудик.

Теми: Верховна Рада коронавірус епідемія


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